روایت صحیح کلید تداوم حرکت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر یکشنبه در جمع فعالان سیاسی اصولگرای استان زنجان در محل دارالقرآن کریم این شهر با اشاره به ایام شهادت امام رضا (ع) و آموزههای اهلبیت (ع) گفت: آنچه ما در زیارت جامعه کبیره میخوانیم صرفاً بیان فضائل ائمه (ع) نیست، بلکه یادآوری وظایف پیروان است. وقتی میگوئیم نصرتی معده یعنی باید توان خود را در مسیر یاری اهلبیت قرار دهیم و این امر در همه عرصههای زندگی جریان دارد.
وی افزود: همانطور که اگر نماز را به بهترین شکل اما خارج از وقت بخوانیم مورد قبول نیست، تکالیف اجتماعی هم باید هم صحیح و هم به موقع انجام شود. امروز لازم است ما بهطور مستمر در جلسات هماندیشی و گفتگو وظایف خود را در سطوح مختلف کشور، منطقه و جهان بشناسیم و انجام دهیم.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت روایت صحیح از تحولات تأکید کرد: یکی از بزرگترین خطراتی که در تاریخ اسلام وجود داشته، تحریف روایتها بوده است. بارها دشمن تلاش کرده است تا با روایت غلط، پیروزیهای ملتها را به شکست تبدیل کند. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بارها بر جهاد تبیین اصرار دارند؛ زیرا روایت صحیح است که میتواند شور و امید ملت را حفظ کند.
جلیلی ادامه داد: در دفاع مقدس، همه اقشار مردم از غواصان خطشکن تا مادرانی که برای جبهه نان میپختند نسبت خود را با جبهه پیدا میکردند. امروز هم جبهه روایت و تبیین، همان عرصهای است که باید هرکسی نقش خود را ایفا کند.
بزنگاه تاریخی و استیصال دشمن
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات منطقه گفت: امروز ما در یک بزنگاه تاریخی هستیم. پس از جنگهای جهانی نظمهای جدیدی بر جهان حاکم شد و ملتهایی که در آن بزنگاهها غایب یا غافل بودند، تا دهها سال هزینه دادند. متأسفانه ملتهای منطقه غرب آسیا هنوز آثار همان قراردادها و نظم تحمیلی را تحمل میکنند. امروز نیز نظم جهانی در حال تغییر است و ملت ایران باید با حضور فعال، از این فرصت تاریخی استفاده کند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بهعنوان محصول نظم تحمیلی پس از جنگهای جهانی، امروز نه تنها در عرصه میدانی بلکه در سطح افکار عمومی نیز با بحران مشروعیت و حیثیت مواجه شده و دیگر قادر به ایفای نقش گذشته خود نیست.
وی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی تصریح کرد: رژیمی که روزی خود را قدرت برتر منطقه میدانست و در جنگها پیدرپی سرزمینها را اشغال میکرد، امروز در اوج استیصال قرار گرفته است. حتی با حمایت تمامقد غرب، چه در عرصه سختافزاری و چه نرمافزاری، نتوانست به اهداف خود دست یابد. اعتراف خودِ سردمداران غربی نشان میدهد که این یک شکست تمدنی برای آنان بوده است.
جلیلی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور گفت: ملت ایران دارای منابع عظیم نفت، گاز، معادن، موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت گردشگری و مهمتر از همه یک نسل جوان تحصیلکرده و پایکار است. اگر این ظرفیتها با روایت صحیح و انجام تکالیف بهموقع همراه شود، کشور میتواند پرشتابتر از گذشته مسیر پیشرفت را طی کند.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود پس از جنگ تأکید کردند که ملت ایران باید پرشتابتر از گذشته حرکت کند. این حرکت پرشتاب زمانی محقق میشود که ما در همه عرصهها تکلیف خود را بشناسیم، روایت صحیح را ارائه کنیم و با شور و شعور و امید، وظایف تاریخی خود را بهموقع انجام دهیم.
رشد ۸ درصدی باید با ظرفیت همه استانها محقق شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه حرکت ملت ایران باید پرشتابتر از گذشته و رو به افقهای بلند باشد، گفت: این مسیر تنها با نگاه دقیق به الزامات و اقتضائات عرصههای مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سیاست خارجی محقق خواهد شد.
کمک به دولت یعنی رفع کاستیها و تقویت توانمندیها
جلیلی با اشاره به هفته دولت اظهار داشت: کمک به دولت به این معناست که اگر نقاط قوتی دارد، باید تقویت و حمایت شود و اگر کاستی یا خطایی وجود دارد، همه وظیفه دارند برای رفع آن کمک کنند. موفقیت دولت، موفقیت جمهوری اسلامی است و همه ما در قبال آن مسئولیم.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: وقتی این برنامه رشد اقتصادی ۸ درصد را هدفگذاری کرده، تقویت دولت این است که همه دستگاهها و استانها ظرفیتهای خود را برای تحقق این هدف بسیج کنند. اینکه برخی بگویند رشد بیش از ۳ یا ۳.۵ درصد ممکن نیست، تضعیف دولت است، نه کمک به آن.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: کمک به کشور تنها اجرای طرحها نیست، بلکه ارائه روایت صحیح از مسائل نیز هست. امروز باید دقیق بدانیم مشکل اصلی در حوزههایی مانند آب چیست؛ کمبود واقعی کجاست و چه راهکارهایی دارد. ما پیشنهادهایی در این زمینه به دولت ارائه دادهایم و نمونههای موفق مدیریت علمی آب نشان میدهد که بهرهوری چند برابر خواهد شد.
جلیلی با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاهها و نخبگان گفت: وقتی دشمنان حتی خانه اساتید دانشگاه و رؤسای مراکز علمی را با موشک هدف قرار میدهند، این نشان میدهد که پیشرفت علمی ملت ایران برای آنان قابل تحمل نیست. این جنایتی بیسابقه در تاریخ است و جامعه علمی ما باید این روایت را در جهان مطرح کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی زنجان یادآور شد: این استان افتخار شهید شهریاریها را دارد که در عرصه هستهای پیشگام بودند. امروز هم دانشگاهها و اساتید میتوانند در مسیر پیشرفت علمی کشور نقشآفرین باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ملت ایران امروز در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد؛ بزنگاهی شبیه مقاطع مهم پس از جنگهای جهانی. اگر در این بزنگاهها ملتها غایب باشند، برای دههها هزینه میدهند. امروز نظم جهانی در حال تغییر است و ما باید با حضور فعال و امیدبخش، مسیر آینده را رقم بزنیم.
وی با اشاره به مطالبات اقتصادی مردم تصریح کرد: نگرانیهای اصلی جامعه مربوط به گرانی، تورم، بیکاری و مسکن است. کمک واقعی به دولت این است که برای این مشکلات راهحل پیدا کنیم و تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
وظیفه همگانی در پیشبرد کشور
جلیلی تأکید کرد: هر ایرانی باید نقش خود را در حرکت کشور تعریف کند. امروز ما دریایی از کار پیشرو داریم. اگر در هر استان و هر دانشگاه جلسات منظم برای شناخت مسائل، ارائه راهحل و تبیین درست داشته باشیم، میتوانیم همان حرکتی را محقق کنیم که رهبر معظم انقلاب از ما خواستهاند؛ حرکتی دقیق، امیدوارانه و بهموقع برای عزت و پیشرفت ملت ایران است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: تکلیف شرعی فقط به انتخابات محدود نمیشود، بلکه در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد و باید بهدرستی و در زمان مناسب انجام گیرد.
زیارت جامعه کبیره مانیفست سیاسی شیعه است
جلیلی با اشاره به مناسبتهای ایام شهادت امام رضا (ع) و عاشورای حسینی، بر پیوند عمیق مناسک دینی با وظایف اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نگاه به ائمه اطهار (ع) صرفاً عاطفی نیست بلکه یک نگاه عمیق دینی و اجتماعی است گفت: در زیارت جامعه کبیره، علاوه بر بیان کرامات و فضائل اهلبیت (ع)، وظایف پیروان نیز به روشنی مطرح میشود و این متن در واقع مانیفست سیاسی شیعه به شمار میرود.
جلیلی افزود: اگر ما ادعا میکنیم که در عرصه سیاسی و حتی انتخابات وارد میشویم، این ورود باید با رویکرد تکلیفمدارانه و بر اساس تعالیم اهلبیت (ع) باشد. توان ما باید در مسیر یاری آرمانهای بزرگ آنان قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حرکت حق یک مسیر پیوسته است و جامعه دینی باید این انسجام و پیوند را حفظ کند. این نگاه، صرفاً احساسی نیست، بلکه جهتگیری اساسی در مناسبات فردی، اجتماعی و سیاسی ملت ماست.
