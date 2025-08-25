افتتاح ۱۳۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در شیروان همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی یکشنبه شب در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری شیروان برگزار شد؛ اظهار کرد: هفته دولت فرصتی است برای بازگو کردن این حقیقت که دولت برخاسته از مردم و در کنار مردم است و از همه مهم‌تر، خدمتگزار مردم به شمار می‌رود و این ایام زمان تجدید بیعت با امام، رهبری، شهدا و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته از جمله سرمازدگی باغات، خشکسالی کم‌سابقه در نیم قرن اخیر، کاهش ذخایر سد و قطعی برق گفت: با وجود این چالش‌ها توانستیم پروژه‌های متعددی را آماده افتتاح و بهره‌برداری کنیم.

فرماندار شیروان تصریح کرد: در مجموع ۱۳۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶۵ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد که از این میزان، ۱۱۷ پروژه مربوط به افتتاح و ۲۱ پروژه مربوط به کلنگ‌زنی است. از مجموع اعتبارات، ۳۰۹ میلیارد تومان سهم دولت و ۳۵۶ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است.

احمدی بیان کرد: شهرداری شیروان با ۲۸ پروژه و اعتباری حدود ۲۵ میلیارد تومان بیشترین تعداد پروژه‌ها را در دست اجرا دارد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با ۴۶ میلیارد تومان بالاترین حجم اعتباری را به خود اختصاص داده است.

فرماندار شیروان با اشاره به پروژه‌های شاخص آماده افتتاح گفت: در بخش اقتصادی، دو واحد مرغداری ۴۰ و ۴۵ هزار قطعه‌ای، در حوزه مسکن ۱۳۵ واحد مسکونی شهری و ۷۸ واحد روستایی و در بخش ورزشی نیز گود باستانی و سالن چندمنظوره با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد تومانی (سنوات گذشته) و ارزش جاری ۲۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری هستند.

وی همچنین از حمایت کامل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: شرکت «سانا الکتریک»، طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی را آماده کلنگ‌زنی دارد که فاز نخست آن ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ضمن گلایه از بدعهدی یک‌ساله شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تأمین برق اشاره کرد و گفت: دو پروژه تولیدی «ریسندگی کتان» و «کاربید سیلیسیوم» به دلیل مشکلات تأمین برق تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند و این در حالی است که با راه‌اندازی این دو طرح، حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد. رسد.