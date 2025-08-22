به گزارش خبرنگار مهر، آراد مهدیزاده، شناگر ملیپوش جوان کشورمان از استان قم، با ثبت رکوردی درخشان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه، موفق شد ضمن ارتقای رکورد شخصی خود، در جمع ۲۳ شناگر برتر رده جوانان جهان قرار گیرد.
این ورزشکار قمی در جریان رقابتهای اخیر، با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه، رکورد قبلی خود را به میزان ۵ ثانیه بهبود بخشید و با این عملکرد تحسینبرانگیز، نام خود را در جدول ردهبندی جهانی بالا کشید.
بر اساس این گزارش، موفقیت تازه مهدیزاده در حالی به دست آمد که او طی ماههای اخیر تمرینات فشرده و منظمی را پشت سر گذاشته و این پیشرفت میتواند نویدبخش حضور پرقدرت وی در میادین بینالمللی پیشرو باشد.
گفتنی است آراد مهدیزاده روز شنبه اول شهریورماه در ماده ۵۰ متر قورباغه نیز به آب خواهد زد و به دنبال ثبت رکوردی دیگر برای شنا و ورزش قم و ایران خواهد بود.
نظر شما