برد تیم هندبال جوانان دختر ایران برابر قزاقستان با درخشش ۴ بازیکن قمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران با ارائه نمایشی درخشان و تحسین‌برانگیز، موفق شد در یکی از قاطعانه‌ترین پیروزی‌های تاریخ خود با نتیجه ۳۷ بر ۲۵ برابر قزاقستان به برتری برسد و جایگاهش را در جمع مدعیان این رقابت‌ها تثبیت کند.

در ترکیب ملی‌پوشان کشورمان چهار بازیکن از استان قم شامل زهرا افشاری، تینا خوش‌نژاد، فاطمه کریمی و زینب جهانگیری حضور داشتند که با نقش‌آفرینی مؤثر خود سهم مهمی در این برد ارزشمند ایفا کردند.

بر اساس این گزارش، شاگردان کادر فنی تیم ملی در نیمه نخست با انسجام تاکتیکی و نمایش قدرتمندانه، با نتیجه ۲۲ بر ۱۳ از حریف پیش افتادند.

این روند در نیمه دوم نیز ادامه یافت و ملی‌پوشان با تکیه بر دفاع منسجم و حملات سریع، اختلاف را به ۱۲ گل افزایش دادند تا با نتیجه ۳۷ بر ۲۵ جشن پیروزی برپا کنند.

این برد پرگل در حالی رقم خورد که کارشناسان آن را یکی از مقتدرانه‌ترین پیروزی‌های تاریخ هندبال بانوان ایران در رده جوانان توصیف می‌کنند؛ بردی که می‌تواند امیدها را برای موفقیت‌های بیشتر در عرصه بین‌المللی افزایش دهد.

گفتنی است تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان در سومین دیدار خود از مرحله مقدماتی، روز یکشنبه دوم شهریورماه به مصاف کره‌جنوبی خواهد رفت؛ دیداری که اهمیت زیادی در تعیین جایگاه ایران در ادامه مسابقات خواهد داشت.