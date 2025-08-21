  1. استانها
هادی غرباقی تیرانداز قمی به مقام چهارمی آسیا دست یافت

قم - هادی غرباقی، تیرانداز مطرح قمی، در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا موفق به کسب جایگاه چهارم قاره کهن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غرباقی، تیرانداز مطرح قمی، در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا که با حضور قدرتمندترین تیم‌های قاره کهن برگزار شد، به همراه تیم ملی تفنگ جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب جایگاه چهارم قاره آسیا شد.

غرباقی که در ترکیب تیم ملی تفنگ کشورمان حضور داشت، در بخش تیمی این رقابت‌ها به همراه امیرمحمد نکونام و پوریا نوروزیان، مجموعاً امتیاز ۱۸۸۳.۳ را به دست آورد.

این تیم با اختلافی بسیار ناچیز، تنها ۲.۴ امتیاز، نسبت به تیم کره جنوبی، از ایستادن بر سکوی سوم بازماند و در نهایت در رده چهارم جدول قرار گرفت که نشان از رقابتی نزدیک و تنگاتنگ داشت.

همچنین، این تیرانداز قمی در بخش انفرادی مسابقات، با کسب امتیاز ۶۲۶.۷ در رده هفدهم به کار خود پایان داد.

این نتیجه، با توجه به سطح بالای مسابقات آسیایی، نشان‌دهنده پتانسیل و توانمندی تیراندازان ایرانی از جمله ورزشکار قمی، هادی غرباقی، در عرصه بین‌المللی است و امید می‌رود با حمایت‌های بیشتر، شاهد درخشش‌های آتی این ورزشکاران در رویدادهای مهم‌تر جهانی باشیم.

