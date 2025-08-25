مومنی: وفاق را در وزارت کشور نه در شعار بلکه در عمل دنبال کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی یادداشتی را به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهدای آن منتشر کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است؛
یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی و تمامی خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی که جان عزیزشان را در راه توسعه و پیشرفت ایران عزیز فدا کردند، گرامی میداریم. هفته دولت فرصت مغتنمی است برای بازخوانی مسیر طیشده در سالی که گذشت. در این سال کشور و دولت از گردنههای دشواری عبور کرد و ضامن عبور عزتمندانه از این مراحل، وفاق و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی بود؛ وفاقی که پیشزمینهای اساسی برای موفقیت در برهههایی چون دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
در وزارت کشور، وفاق را نه در شعار بلکه در عمل، با رویکرد شایستهسالاری دنبال کردیم. در این دوره بستری فراهم شد که شایستهترین افراد، فارغ از هرگونه خطکشی مغایر با عدالت، عهدهدار مسئولیتهای کلیدی شوند. این رویکرد در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران مشهود و قابلتوجه بوده است.
کارآمدی این رویکرد برای انتخاب «کابینه دوم» دولت، که همان جمع استانداران است، در خدمترسانی به مردم در برهههای مختلف به ویژه جنگ ۱۲ روزه محک خورد و به اثبات رسید. برای بهرهبرداری از این ظرفیت موجود، تمرکززدایی و تفویض اختیار، بهعنوان یکی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به طور جدی پیگیری شد و با حمایت ریاست محترم جمهوری، برنامهریزی متناسب با ظرفیتهای بومی هر استان در دستور کار قرار گرفت.
در این دوره، وزارت کشور در حوزه اجتماعی از امنیتی نمودن پدیدههای اجتماعی فاصله گرفت. شنیدن صداهای مختلف، گفتوگو با اقشار و اصناف، مدیریت محلهمحور و توجه به مطالبات واقعی مردم، ازجمله در حوزههایی چون ساماندهی اتباع خارجی، در اولویت بوده و خواهد بود.
در حوزه اقتصادی نیز، با تأکید بر سرمایه و تولید بهعنوان اولویت نخست، تلاش کردهایم پیوند عمیقتری میان سیاستگذاری ملی و زیرساختهای اقتصادی برقرار کنیم و با سرعت بخشیدن به طرحهای شهری و روستایی و تکمیل پروژههای نیمه تمام گامی جدی در راستای توسعه و پیشرفت کشور برداریم.
امروز بر این باوریم که آنچه کشور را حفظ میکند، صداقت، شفافیت، کارآمدی، شنیدن صدای مردم و جلب مشارکت حداکثری آنان است. پاسداشت خون شهدا خصوصاً شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صیانت از امنیت داخلی، حفظ انسجام ملی و وحدت بر پایه عدالت و فراهمسازی فرصت برابر، از مهمترین اولویتهای وزارت کشور است. به امید آنکه بیش از پیش توفیق خدمترسانی به مردم شریف ایران برای خانواده بزرگ وزارت کشور فراهم شود؛ انشاءالله.
