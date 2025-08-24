به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مهدی میرباقری شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای زیارت در معارف دینی اظهار کرد: در روایات، برای کمتر عبادتی مانند زیارت چنین فضیلت‌هایی ذکر شده است و ائمه اطهار (ع) ما را به زیارت امامان معصوم (ع) و امامزادگان بزرگوار از جمله حضرت معصومه (س)، دعوت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه زیارت امام حسین (ع) و امام رضا (ع) در روایات با حج، آزاد کردن برده، جهاد در راه خدا و حتی شهادت مقایسه شده است، افزود: در حدیثی آمده است کسی که شب عاشورا به زیارت سیدالشهدا (ع) برود همانند کسی است که در رکاب اباعبدالله (ع) به شهادت رسیده و در روایتی دیگر، زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه به منزله زیارت خداوند بر عرش دانسته شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با استناد به روایت امام موسی کاظم (ع) گفت: اگر کسی به زیارت فرزندم علی بن موسی‌الرضا (ع) در آن سرزمین دور برود، ثواب هفتاد حج، بلکه هفتصد و حتی هفتاد هزار حج مقبوله را خواهد داشت و همچنین در ادامه روایت آمده است که اگر کسی یک شب نزد امام رضا (ع) بیتوته کند، گویا خدا را در عرش زیارت کرده است.

آیت‌الله میرباقری با بیان اینکه حرم ائمه اطهار (ع) دارای بُعد مُلکی و ملکوتی است، تصریح کرد: روح حرم، همان امام است و اگر کسی به ملکوت حرم دست یابد، زیارت او به مرتبه‌ای می‌رسد که خدا را در آئینه امام زیارت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه زائران ائمه در قیامت اظهار کرد: در روز رستاخیز، پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه (ع) بر عرش الهی خواهند نشست و زائران اهل‌بیت (ع) نیز در آن مقام حاضر خواهند شد و در میان آنان، زائران امام هشتم (ع) جایگاهی برتر خواهند داشت و در پاسخ به سوال امام جواد (ع) درباره برتری زیارت سیدالشهدا (ع) یا امام رضا (ع)، آن حضرت تصریح فرمودند که زیارت پدرشان امام رضا (ع)، ثواب بیشتری دارد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نقش تاریخی امام هشتم (ع) گفت: پس از امام رضا (ع) هیچ‌گونه انشعابی در میان شیعیان ایجاد نشد و این از برکات هجرت آن حضرت و نشر معارف ایشان است، در حالی که در زمان آن امام بزرگوار علمای برجسته‌ای حضور داشتند و شیعه با آزمون‌های سختی همچون امامت چهار امام خردسال مواجه شد، اما انشعاب جدیدی در تشیع شکل نگرفت.

وی زیارت امام رضا (ع) را محور اقامه تشیع دانست و تأکید کرد: زیارت نه تنها تجدید عهد با امام است، بلکه از اعمالی است که دین با آن اقامه می‌شود و ثواب آن همانند ثواب اقامه دین است؛ به گونه‌ای که انسان می‌تواند در مقام عرشی امام، خدا را در آئینه او زیارت کند.

آیت‌الله میرباقری افزود: کسی که وارد حرم می‌شود، گویی از دری از درهای خانه پیامبر (ص) وارد بهشت شده است، بنابراین زائر باید با امام همراهی کند، گوش به فرمان او باشد و در مسیر زندگی با امام حرکت کند.