ایام اربعین امسال بیش از ۹۴ هزار نفر در حرم بانوی کرامت اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صفر فلاحی، مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت، شامگاه یکشنبه در آئین شکرانه خدمت خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با قدردانی از تمامی نهادها و گروههایی که در خدمترسانی به زائران مشارکت داشتند، اظهار کرد: در ایام اربعین امسال بیش از ۹۴ هزار نفر در حرم مطهر اسکان یافتند و بالغ بر ۲۵۰ هزار زائر در سه وعده صبحانه، ناهار و شام از خدمات پذیرایی آستان مقدس بهرهمند شدند.
وی با بیان اینکه خادمان حرم در طول سال توفیق خدمت به زائران را دارند، اما ایام خاصی همچون اربعین فرصتی مضاعف برای خدمتگزاری است، گفت: امسال سومین سالی بود که خدمات گسترده و سازمانیافته به زائران اربعین در حرم بانوی کرامت ارائه شد.
مدیر عالی حرم مطهر به تشریح جزئیات این خدمات پرداخت و افزود: نانوایی حضرتی در برخی روزها تا ۲۲ هزار قرص نان پخت و در مجموع بیش از ۲۰۳ هزار قرص نان میان زائران توزیع شد و بیش از ۲۰۷ هزار فنجان چای و سایر نوشیدنیها به زائران ارائه گردید.
فلاحی با اشاره به خدمات ویژه برای سالمندان و افراد دارای معلولیت تصریح کرد: در این ایام، ۵۰۰ صندلی چرخدار بهصورت امانی در اختیار زائران قرار گرفت و اورژانس اجتماعی نیز بیش از ۷۲ خدمت امدادی و حمایتی به نیازمندان ارائه داد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخشهای مختلف آستان مقدس در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و رفاهی بهطور ویژه فعال بودند تا زائران در بهترین شرایط ممکن از فضای معنوی حرم مطهر بهرهمند شوند.
