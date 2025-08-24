یاری نایب امام زمان (ع) یکی از مصادیق نصرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی هیئتهای مذهبی شهرستان سمنان در در مصلی امیرالمؤمنین علی (ع) سمنان یاری نایب امام زمان (ع) را یکی از مصادیق نصرت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) برشمرد.
وی با اشاره به جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در نوار غزه و لبنان افزود: حمایت از مردم مسلمان و مظلوم غزه و لبنان یکی از وظایف محبان و ارادتمندان ائمه اطهار (س) است.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه تبعیت عملی از دستورات ائمه اطهار (س) نشانه عشق و محبت حقیقی به ایشان است، گفت: نمیتوانیم بگوییم عاشق امام رضا (ع) هستیم اما آنچه ایشان دستور فرمودهاند را دوست نداریم که یکی از این موارد حفظ عفاف و حجاب در جوار حرم ملکوتی آن حضرت و دیگر نقاط کشور است.
مطیعی با تاکید بر اینکه فرایض دینی و نیز توسل به ائمه معصومین (س) ارزشمند است اما باید زمینهساز خودداری از انجام گناهان شود، افزود: اگر هنگام مواجهه با گناهان و آلودگیها به یاد خدا بودیم، معلوم میشود در ادعای ایمان و دینداری خود صادق هستیم.
وی با اشاره به روایتی از حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: حضرت صادق (ع) فرمود اگر میخواهید بدانید دیگران که مدعی محبت شما هستند راست میگویند یا نه، قلب خود را امتحان کنید، اگر شما نیز آنها را دوست میدارید آنها نیز شما را دوست دارند.
نظر شما