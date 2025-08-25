حجتالاسلام والمسلمین روحالله جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ادامه شرح حکمتهای نهجالبلاغه امیرالمومنین (ع) با پرداختن به مضامین نورانی حکمت هشتم «اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ؛ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ، وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ، وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ»، اظهار کرد: حضرت فرمودند: از این انسان در شگفت شوید، به قطعهای پیه میبیند، به پاره گوشتی سخن میگوید و به تکه استخوانی میشنود و از شکافی نفس میکشد.
معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد با ذکر اینکه حضرت در این حکمت از سازوکار بینایی، تکلم، شنوایی و تنفس انسان ابراز شگفتی میکنند، ادامه داد: خداوند متعال آناتومی بدن انسان را با زیرساختهای ساده گوشت و پیه و استخوان خلق کرده اما اینها اسباب قدرتی را برای انسان فراهم میکنند و کارهایی انجام میدهند که هیچ ابزاری نمیتواند با همان کارایی و قدرت جایگزینشان در بدن انسان شود.
جمشیدی بیان کرد: انسان باوجود پیشرفتهای فراوان و درنوردیدن قلههای علم و دانش تاکنون نتوانسته با این زیرساختهای بدن انسان، نظیر چشم و گوش و زبان را بسازد.
وی با تصریح اینکه ساخت این دست ابزارها به دست انسان هم مستلزم فضای زیاد و هم زیرساختهایی همچون آهن و فولاد و پلاستیک و برق و … است، ادامه داد: مثلاً بشر توانسته نظیر چشم انسان را اما نه با آن قدرت و دقت بینایی بسیار بالا و دقیق و البته نه با زیرساختهای بدن انسان بسازد.
جمشیدی با ذکر مثال دیگری یادآور شد: تصور کنید دستگاه دیالیز نیز کار اندام کوچک و کمحجمی مانند کلیه را در بدن انجام میدهد.
حفظ تناسب در خلق اعضای بدن انسان
وی با تأکید بر اینکه پروردگار حکیم همه اندامهای انسان را متناسب و مناسب خلق کرده است، افزود: اگر زبان انسان خیلی بلند با کوتاه باشد قادر به تکلم نخواهد بود و حضرت در این حکمت تعجب میکنند که انسان چگونه با پاره گوشتی قادر به سخن گفتن است.
این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: انسان هرگز قادر نخواهد بود با زیرپایه اندک و ضعیف یعنی گوشت و پیه استخوان، تشکیلات پیچیده و دشوار بدن انسان را به وجود آورد لذا بشر با وجود همه پیشرفتها در مقابل صنعت خداوند متعال عاجز بوده و حرفی برای گفتن ندارد.
جمشیدی در پایان گفت: بشر هرچقدر هم پیشرفت کند، زیربنا را مرهون لطف و عنایت پروردگار است که این قدرت و توان را در وجود انسانها برای تفکر و اندیشه و ابداع و اختراع نهاده است.
