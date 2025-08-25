محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات اصلی فرایندهای تجارت خارجی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که به شدت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار دارد، مشکلاتی است که در فرایندهای تجارت از جمله ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و مسائل مشابه وجود دارد.

وی گفت: واقعیت این است که بخش بزرگی از این اشکالات به دلیل ورود فرایندهای نظارتی و سیاست‌های ارزی به چرخه تجارت ایجاد شده است.

معاون وزیر صمت افزود: به نظر ما باید یک تغییر اساسی در نهادی که هم‌اکنون مدیریت فرایند تجارت را بر عهده دارد، ایجاد شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مسائل نظارتی به شکل کنترلی و درون‌فرایندی نباشند، بلکه نظارت‌ها پسینی و پس از انجام عملیات تجاری صورت گیرند تا بتوانیم در واقع این فرایند را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت، تبعات زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه خواهد داشت. اکنون چاره‌ای جز این نداریم که کارها را آسان‌تر و ساده‌تر کنیم و زمان اجرای فرایندها را کوتاه سازیم تا تجارت روان شود.