  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۱

تسهیل فرایند تجارت؛ نظارت‌ها باید پسینی شود

تسهیل فرایند تجارت؛ نظارت‌ها باید پسینی شود

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ورود فرایندهای نظارتی و سیاست‌های ارزی به چرخه تجارت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، گفت: باید زمان اجرای فرایندها را کوتاه سازیم تا تجارت روان شود.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات اصلی فرایندهای تجارت خارجی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که به شدت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار دارد، مشکلاتی است که در فرایندهای تجارت از جمله ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و مسائل مشابه وجود دارد.

وی گفت: واقعیت این است که بخش بزرگی از این اشکالات به دلیل ورود فرایندهای نظارتی و سیاست‌های ارزی به چرخه تجارت ایجاد شده است.

معاون وزیر صمت افزود: به نظر ما باید یک تغییر اساسی در نهادی که هم‌اکنون مدیریت فرایند تجارت را بر عهده دارد، ایجاد شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مسائل نظارتی به شکل کنترلی و درون‌فرایندی نباشند، بلکه نظارت‌ها پسینی و پس از انجام عملیات تجاری صورت گیرند تا بتوانیم در واقع این فرایند را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت، تبعات زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه خواهد داشت. اکنون چاره‌ای جز این نداریم که کارها را آسان‌تر و ساده‌تر کنیم و زمان اجرای فرایندها را کوتاه سازیم تا تجارت روان شود.

کد خبر 6569535
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها