به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مرحله اجرای احکام در دستگاه قضائی اظهار کرد: یکی از مهمترین مراحل دادرسی در دستگاه قضائی، اجرای احکام است که احقاق حق به صورت ملموس و عملی در این مرحله محقق میشود و سایر مراحل مقدمهای برای تحقق عدالت در اجرای احکام است.
وی با ابراز رضایت از ارتقای سطح کیفی خدمترسانی در اجرای احکام کیفری مرکز استان افزود: به لحاظ عملکردی و با توجه به شاخصهایی نظیر مدت زمان و نرخ اجرای احکام، در مقایسه با دورههای پیشین شاهد بهبود شاخصها در این بخش هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: برخی پروندهها ذاتاً زمانبر هستند؛ مانند پروندههای تقسیط یا احکام حبسهای طولانیمدت، اما در مواردی که امکان اجرای سریع وجود دارد، با تشکیل کارگروههای جلب با حضور نمایندگان واحد اجرای احکام و نیروهای انتظامی، سرعت اجرای این احکام افزایش یافته است.
جعفری همچنین از الکترونیکی شدن مزایدهها به عنوان یکی از اهداف سند تحول قضائی یاد کرد و گفت: با توجه به سیاستهای ابلاغی در زمینه شفافیت و سلامت، اجرای الکترونیکی مزایدهها در حوزههای کیفری و مدنی ضمن افزایش سرعت امور، رضایتمندی عمومی را نیز به همراه داشته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای احکام پروندههای مهم از جمله پروندههای امنیتی، سرقتهای مسلحانه، جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، قصاص، محاربه و افساد فیالارض به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص پروندههای مزدوران رژیم اشغالگر قدس در جنگ دوازدهروزه نیز گفت: احکام تعدادی از این پروندهها در مرحله تجدیدنظر یا تسلیم رأی قرار دارد و آرا قطعی آنها به اجرای احکام انقلاب یا اجرای احکام کیفری ارجاع شده و با سرعت و خارج از نوبت اجرا خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: با پیگیریها و نظارتهای مستمر، بیش از ۷۵ درصد پروندههای مربوط به مزدوران به مرحله صدور کیفرخواست رسیده و مراحل بعدی رسیدگی نیز با سرعت و دقت طی خواهد شد.
