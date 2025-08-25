حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ۳۱ مردادماه تا هفتم شهریورماه از سوی قرارگاه ملی مسجد کشور با عنوان هفته بزرگداشت مسجد اعلام شده است، اظهار کرد: در این راستا ویژهبرنامههایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی در دستور کار قرار گرفته و همایش استانی روز جهانی مسجد فردا سهشنبه در مهدیه مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار میشود.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این همایش درواقع اولین همایش ائمه جماعات و کارگزاران مساجد استان و تجلیل از منتخبان شهرستانهای دوازدهگانه است که سردار بابااحمدی مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات کشور، سخنران ویژه این برنامه خواهد بود.
رئیسی اظهار کرد: تمامی ائمه جمعه و جماعات و فعالان و ارکان مساجد سراسر استان و قرارگاههای پشتیبانی شهرستانها به این همایش استانی دعوت شدهاند.
مسئول قرارگاه راهبری مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: منتخبان شهرستانی مساجد استان نیز در این همایش حضور دارند که از هر شهرستان یک ائمه جماعت، یک هیئت امنا، یک خادم مساجد، یک فرمانده پایگاه و یک فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد تجلیل خواهد شد.
