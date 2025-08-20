حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری ۳۰ مردادماه با عنوان روز جهانی مسجد، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مسجد و جایگاه و کارکردهای این مکان مقدس، از ۳۱ مردادماه تا هفتم شهریورماه از سوی قرارگاه ملی مسجد کشور با عنوان هفته بزرگداشت مسجد اعلام شده و ویژه‌برنامه‌هایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر قرارگاه راهبردی مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر یاینکه هفته بزرگداشت مسجد با شعار «مسجد محور وحدت، سنگر مقاومت» برگزار می‌شود، ادامه داد: در راستای بزرگداشت این هفته، نشست قرارگاه راهبردی مساجد استان با حضور استاندار و تمام اعضا برگزار و تمهیداتی برای این مناسبت پیش‌بینی شد.

ویژه‌برنامه‌های هفته بزرگداشت مسجد در استان

رئیسی به برخی ویژه‌برنامه‌های هفته بزرگداشت مسجد در استان اشاره و بیان کرد: پرداختن به موضوع مسجد از تریبون نمازهای جمعه سراسر استان، برپایی غرفه‌های مسجدی میعادگاه‌های نماز جمعه مرکز استان و شهرستان‌ها، برگزاری همایش استانی روز جهانی مسجد در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد در روز چهارم شهریور، برپایی یادواره‌های شهدای مسجدی در سراسر استان با گرامیداشت شهدای مقاومت، حضور در گلزار مطهر شهدا و تجلیل از خانواده‌های شهدا بخشی از این برنامه‌ها در استان است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تجلیل جمعی از کنش‌گران و فعالان مسجدی و ارکان مساجد در سطوح شهرستانی و استانی و اعزام برگزیدگان به برنامه تجلیل ملی در مسجد مقدس جمکران، تجلیل از مساجد فعال خاصه در ایام جنگ ۱۲ روزه، برپایی تجمعات حمایت از مسجدالاقصی بعد از نمازهای جمعه، سرکشی ارکان قرارگاه راهبری استان از مساجد شاخص شهرستانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

افتتاح مسجد جامع روستای کَتَک در هفته بزرگداشت مسجد

رئیسی از افتتاح یک مسجد در شهرستان شهرکرد همزمان با هفته بزرگداشت مساجد خبر داد و گفت: در این هفته مسجد جامع روستای کَتَک در بخش لاران که احداث و تجهیز آن با همت اهالی و خیران به پایان رسیده است با حضور نماینده ولی فقیه در استان افتتاح خواهد شد. همچنین مراسم کلنگ‌زنی ۲ مسجد از نهضت ملی مسکن در این هفته برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسجد خاصه در شرایط فعلی و در تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سنگر مقاومت است، توضیح داد: در یکی دو ماه اخیر باتوجه به حوادث اخیر، مساجد فعال در حوزه خدمات اجتماعی در قالب طرح «محراب» شناسایی شدند و در این راستا، از مجموع ۱۰۰ هزار مسجد کشور ۱۰ هزار مسجد به عنوان نمونه برای کنش‌گری در حوزه خدمات اجتماعی سطح محلات در مواقع اضطرار شناسایی شدند.

رئیسی با تصریح اینکه پیش‌بینی می‌شود از مجموع بالغ بر ۲۵۰ مسجد فعال استان، ۱۰۰ مسجد در قالب این طرح معرفی شوند، افزود: مساجد فعال استان به قرارگاه ملی اعلام و انتخاب تأیید شدند که مأموریت‌ها و برنامه‌های خاصی برای خدمات اجتماعی و فرهنگی این مساجد دیده شده است.

وی اظهار کرد: این مساجد در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خدمات خود را به عنوان پایگاه معنویت، تبیین و خدمت‌رسانی در محله قوت بخشیدند که در ادامه این روند، آمادگی و پیش‌بینی برای امداد و اسکان اهالی محلات در شرایط اضطراری در این مساجد ایجاد شده است.

پیش‌بینی انتخاب ۱۰۰ مسجد استان در طرح «محراب»

دبیر قرارگاه راهبری مساجد چهارمحال و بختیاری با تأکید بر آماده‌سازی مساجد بین راهی، اضافه کرد: مساجد بین راهی که ممکن است در شرایط خاص به عنوان محل تردد و اسکان مردم در مسیرهای مواصلاتی بین استان‌ها مورد استفاده قرار گیرند، در دستور کار قرار گرفته و امکاناتی برای این اماکن پیش‌بینی می‌شود.

رئیسی با یادآوری اینکه برنامه‌های هفته بزرگداشت مسجد با هدف هماهنگی و هم‌افزایی همه ارکان مساجد برگزار می‌شود، افزود: تلاش شده از ظرفیت همه نمازگزاران، ارکان مساجد، فعالان و کنش‌گران مسجدی و همه کسانی که در سطح مسجد کارهای اجتماعی، فرهنگی، معنوی، بصیرتی و تبیینی و تبلیغی فعالیت دارند، استفاده شود و همه برای احیای کارکردهای مساجد به میدان بیایند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ما اسامی مساجد فعال استان را اعلام کردیم و باتوجه به سهمیه محدود هر استان برای دریافت حمایت‌ها در قالب طرح «محراب» پیش‌بینی این است که قریب ۱۰۰ مسجد استان تأیید و منتخب شوند.

تفویض مسئولیت خدمات اجتماعی به مساجد فعال محلات

رئیسی اضافه کرد: این مساجد مسئولیت خدمات اجتماعی و اجرای عملیات‌های ویژه را در مواقع بحرانی و شرایط جنگی بر عهده می‌گیرند و برای این مأموریت آماده می‌شوند.

وی در پایان گفت: تمام اتفاقات خوب محله از محراب مسجد سرچشمه می‌گیرد لذا انتظار می‌رود همه ارکان مساجد پای کار باشند و طی همکاری و هماهنگی با مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در ارائه خدمات در سطح محلات نقش‌آفرینی داشته باشند.