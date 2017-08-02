ماهنشانی ها بیشترین میزان مصرف آب در استان زنجان را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نادر خانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: میزان مصرف آب شرب طی هفته جاری در استان زنجان نسبت به هفته گذشته ۱.۸درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در این زمان که اوج میزان تنش آبی محسوب می شد بیشترین افزایش مصرف مربوط به شهر ماهنشان با ۲۷درصد افزایش و کمترین افزایش مصرف مربوط به شهر قیدار با ۱۲درصد افزایش می باشد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت:در تامین آب شرب از تمام ظرفیت تولید آب استان استفاده می شود و مشکل خاصی در زمینه کمبود آب در شهر های استان نداریم.

معاون بهره برداری آبفای استان زنجان توصیه کرد: شهروندان می توانند با کوتاه کردن زمان استحمام به ازای کاستن از هر دقیقه زمان دوش گرفتن ۲۸۰۰ لیتر آب در ماه ذخیره کنند.همچنین استفاده از سردوش هایی که آب را کم و آهسته جاری می کنند بین ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ لیتر آب را در ماه ذخیره می کنند و برای تمیز کردن پیاده رو ها و جلوی درب منازل از آب لوله کشی استفاده نکرده و جارو کنید.برای شستشوی اتومبیل به جای استفاده از اب لوله کشی با یک لط آب خودروی خود را بشوئید.

نادر خانی افزود: کولر های آبی،فلش تانک سرویس های بهداشتی هر چند وقت یکبار بازدید و در صورت اتلاف آب،از شیر های شناور با دوام و محکم استفاده نمائید.بر روی کولر های آبی از سایبان استفاده نمائید.این کار درصد زیادی از آب مصرفی را کاهش داده و دمای محیط کولر را خنک تر می کند.

وی از مردم خواست تا با صرفه جویی در مصرف آب و مصرف بهینه آن امکان استفاده از این نعمت خدادادی را برای همگان فراهم آورند.