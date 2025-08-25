امجد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید بحران آب در فصل گرم سال و آثار آن بر حیات وحش استان زنجان، گفت: بسیاری از زیستگاههای طبیعی در استان به دلیل کمبود منابع آبی شرایط مطلوبی ندارند و این مسأله حیات گونههای جانوری را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه رودخانه قزلاوزن بهعنوان یکی از رودخانههای مهم کشور و استان زنجان در پنج شهرستان جریان دارد، افزود: در حال حاضر این رودخانه بهویژه در شهرستان ماهنشان جریان پایداری ندارد و تنها چالههای کوچک و مقطعی در بستر آن آب دارند که تأمینکننده نیاز حیات وحش نیست.
گونههای مختلف جانوری برای تأمین آب ناچارند مسیر طولانیتری طی کنند
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست استان زنجان ادامه داد: گونههای مختلف جانوری برای تأمین آب ناچارند مسیر طولانیتری طی کنند و این موضوع حیات آنها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
باقری افزود: بخشی از این بحران ناشی از برداشتهای غیر اصولی آب در بخش کشاورزی، حفر چاههای متعدد، بندهای غیر مجاز و همچنین فعالیت واحدهای پرورش ماهی است.
لزوم رعایت حقابه زیستمحیطی رودخانهها
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست استان زنجان با تأکید بر لزوم رعایت حقابه زیستمحیطی رودخانهها گفت: در این راستا مکاتباتی با وزارت نیرو، شرکت آب منطقهای استان و همچنین جهاد کشاورزی انجام شده و پیگیر رهاسازی حقابهها از جمله از سد آیدوغموش در استان آذربایجان شرقی هستیم تا جریان رودخانه قزلاوزن برای پاییندست حفظ شود.
وی در ادامه به وضعیت نامطلوب دریاچه طبیعی پری (خندقلو) در شهرستان ماهنشان اشاره کرد و گفت: این دریاچه ۶۴ هکتاری طی سالهای اخیر با کاهش جدی ورودی آب مواجه بوده و برداشتهای غیر اصولی و پمپاژهای مستقر در آن، حیات این تالاب طبیعی و آبزیان آن را به خطر انداخته است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: کارشناسان محیط زیست بهطور مستمر از این دریاچه بازدید داشته و اخطارهای لازم به بهرهبرداران داده شده است، چراکه اگر برداشتها محدود نشود حیات این دریاچه بهطور کامل تهدید خواهد شد.
آبشخورهای متعددی در زیستگاهها حیات وحش استان زنجان ایجاد و مدیریت شده است
وی با اشاره به خشک شدن بسیاری از چشمهها و کاهش شدید منابع آب در زیستگاههای تحت مدیریت استان از جمله مناطق حفاظتشده سرخآباد، انگوران و پناهگاههای حیاتوحش، افزود: تأمین آب برای حیات وحش در این مناطق بسیار دشوار شده و به همین دلیل آبشخورهای متعددی در زیستگاهها ایجاد و مدیریت شده است تا نیاز آبی گونههایی مانند آهو، قوچ و میش، کل و بز و سایر جانوران تأمین شود.
باقری خاطرنشان کرد: عبور از بحران آب نیازمند مشارکت همه مردم است و بهویژه بهرهبرداران بخش کشاورزی باید در مصرف آب صرفهجویی کنند، چراکه ادامه برداشتهای غیر اصولی میتواند هم کشاورزی و هم حیات وحش را با مشکلات جدی روبهرو کند.
وی ادامه داد: تنها راهکار عبور از این بحران، اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی، صنعت و بخش خانگی است و باید با پرهیز از اسراف و بهرهبرداری اصولی از منابع، زمینه پایداری طبیعت و بهرهمندی نسلهای آینده را فراهم کنیم.
