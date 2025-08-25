مازندران پیشتاز کشاورزی کشور؛ تولید برنج جهش یافت

هادی باقری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری بیش از ۹۶ هزار و ۹۶۹ تن کود شیمیایی برای پشتیبانی از کشت‌های پاییزه و بهاره در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی افزود: سطح کشت شلتوک استان با افزایش ۱۵ هزار هکتاری به رکورد جدیدی رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۵۰ هزار تن برنج سفید در شالیزارهای مازندران برداشت شود. همچنین با افزایش ۵ هزار هکتاری کلزا، تولید این محصول استراتژیک به حدود ۲۸ هزار تن خواهد رسید.

به گفته معاون جهاد کشاورزی، مازندران علاوه بر تولید، در شاخص‌های فنی نیز برتری خود را حفظ کرده است؛ ضریب کشت ۱٫۳۵ در برابر میانگین ۰٫۷ و مکانیزاسیون ۳٫۵۹ اسب بخار در هکتار در برابر میانگین ۲، گواهی بر این موضوع است.

وی یادآور شد: تاکنون بیش از ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان پرداخت شده است.

باقری با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش باغی تصریح کرد: عملیات کنترل مگس میوه در سطح ۱۳۰ هزار هکتار از باغات استان با موفقیت اجرا شد که شامل توزیع ۲۰ هزار لیتر سم، نصب پنج هزار تله و به‌کارگیری دو هزار و ۵۰۰ فرمون بود.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۴، تولید ۲۲۰ هزار تن کیوی و بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تن مرکبات در مازندران پیش‌بینی می‌شود که این استان را در رتبه نخست کشور قرار می‌دهد. همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی با سطح ۲۵۰ هکتار و پیش‌بینی برداشت ۲۵۰۰ تن و نیز تولید ۱۹ هزار تن توت‌فرنگی (رتبه دوم کشور) بخشی از برنامه‌های امسال است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران در پایان به دستاوردهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۳۶ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی پرداخت و برای ۲۹۲۲ نفر اشتغال ایجاد شد. همچنین ۳۷ واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی احیا و موانع ۷۶۴ واحد تولیدی بررسی و رفع شده است.