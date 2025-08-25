پزشکیان: وحدت ملی و اسلامی سپر اصلی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان‌های امام خمینی (ره) در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، با یاد امام راحل و شهدای جنگ ۱۲ روزه و تبریک حلول ماه ربیع الاول اظهار کرد: در اینجا قصد یادآوری دارم بحث‌هایی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشتند و تأکیدات اساسی و رهنمودهایی که فرمودند، و لطفی که نسبت به ما و دولت داشتند که بار و کار و وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند تا نسبت اهدافی که در ذهن ما داریم که اهداف انقلاب و مسیر حضرت امام است، بتوانیم آن را طی کنیم.

وی افزود: حضرت علی (ع) در دستورشان به مالک اشتر می‌فرمایند، تمام دعواها و جنگ‌ها و اختلاف‌ها از هوای نفس شروع می‌شود. اگر ما بتوانیم هوای نفس خود را کنترل کنیم دعوا و اختلافی وجود ندارد. جلوی نفس را گرفتن به این معناست که انصاف را مراعات کنیم. بین این حزب و دسته و قوم و بین آنانی که در این دسته و جریان نیستند، انصاف را میان آنان رعایت کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر بتوانیم انصاف را در رفتارمان رعایت کنیم خیلی می‌توانیم در خدمت به جامعه اثرگذار باشیم. وظیفه شما دولتی‌ها این است که به مردم محبت کنید و باید این امر از درونمان بیرون بیاید. وظیفه ما این است که به مردم خدمت کنیم و هیچ وظیفه دیگری نداریم؛ یعنی ما باید بتوانیم با این باور هر چه را که در وجود داریم و می‌توانیم خدمتگزار مردمان باشیم و تلاش کنیم تا جایی که امکان‌پذیر است با وحدت و انسجام گره از گره‌های مردم باز کنیم و نسبت به مردم با خشونت و بد اخلاقی، برخورد نکنیم.

پزشکیان با اشاره به ادامه فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر، اظهار کرد: مردم یا به لحاظ دینی با ما برادر دینی هستند و یا در خلقت به یک گونه و برابر آفریده شده‌ایم. شما تصور کنید اگر ما اینگونه با مردم خوب برخورد کنیم، ترک، لر، عرب، عجم، بلوچ گیلک، شیعه و سنی هستند و یا هر کسی که باشند و در این جامعه زندگی می‌کنند، باید به آنها با دید برادری برخورد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فرمان امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر و بیان بخش‌های دیگری از آن، ادامه داد: مردم گرفتار می‌شوند و یا کاری را می‌کنند که نباید انجام می‌دادند، باید به آنان با گذشت و عفو رحمت برخورد کرد. حال عمداً خطا و یا کاری کردند، لازم است از عفو و رحمت با آنها برخورد کرد؛ همانطوری که دوست داریم در روز قیامت خداوند با رحمت با ما برخورد کند.

وی با بیان آنکه دولتمردان بالا سر مردم هستند در حالی که والی نیز بالا سر دولت مردان است و خداوند بالا سر همه ما است، گفت: ما در این جایگاه قرار داریم که خدمتگزار مردم باشیم و بنده این‌ها را جهت یادآوری گفتم برای آنکه بدانیم وجود و جایگاهمان برای خدمت به مردم و رفع مشکلات و گره‌های آنان است. خیلی جاها اگر مشکلات وجود دارد به دلیل قصور، ناتوانی اختلافات و دعواهای ما است.

رئیس جمهور عنوان کرد: اگر موفقیتی وجود دارد در حقیقت حضور مردم و عفو و رحمت خداوند است که موجب این موفقیت شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید که خودت را در برابر جنگ با خدا قرار نده، یعنی برخورد بد با مردم کردن به آن معنای جنگیدن با خدا است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، تو در برابر خداوند نمی‌توانی بایستی و نمی‌توانی از عفو و رحمت خداوند دور باشی. یعنی اگر با مردم با عفو رحمت برخورد نکنیم خدا را خشمگین و ناراحت کرده‌ایم.

وی افزود: امروز در مرقد حضرت امام و در اینجا تعهد و نگاه و باور ما بر این باید باشد که با اعتقاد و باور در صحنه عمل خدمتگزار مردم عزیزمان باشیم. کسانی که می‌دانند و می‌توانند و از دستشان کاری برمی‌آید، لازم است برای برون رفت از همه مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم کمک بخواهیم و نباید آنها را حذف کرده و یا کنار بگذاریم.

پزشکیان برای حل مشکلات، تاکید کرد: هرکسی که می‌تواند و از دستش بر می‌آید، گره‌ی از مشکلات ما را بگشاید، باید تلاش کنیم و از او کمک بگیریم تا دست ما را بگیرد و مشکلات را حل کنیم.

برای قدرت نباید دعوا کرد، دعوا باید برای خدمت باشد

رئیس‌جمهور گفت: تمام دعواهای ما از منیت‌ها، [نگاه] جناح‌ها، دسته‌ها و حزب خودمان است، در حالی که باید جریان‌های مختلف حضور داشته باشند و هر کس نظر خود را بیان کند و در میدان عمل هرکس توانست بهتر عمل کند، او پذیرفته شود. نگاه من با نگاه دیگران متفاوت است، نگاه شما با نگاه من متفاوت است، اما در میدان عمل شاید راهی که طرف مقابل می‌رود بهتر از راه من باشد. پس باید بگذاریم آن راه پیموده شود و اصلاح شود. وقتی آدم ببیند آن راه بهتر است، خود به خود جذب همان راهی می‌شود که مناسب‌تر، کم‌هزینه‌تر، باکیفیت‌تر و رضایتمندتر است.

وی افزود: برای قدرت نباید دعوا کرد، دعوا باید برای خدمت باشد. خدمت در این میدان است. مشکل آب داریم. گاهی حرف‌هایی زده می‌شود که گویا ما مشکلی نداریم. خب، کسی که می‌گوید مشکل نداریم، این گوی و این میدان؛ بیاید و مشکل را حل کند.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اگر بر اساس علم و آگاهی عمل نکنیم، مقصر خودمان هستیم. خدا بصیرت و عقل داده است. اگر کسی بتواند از این بصیرت استفاده کند، نجات می‌یابد و اگر نکند، هر بلایی که بر سر ما بیاید، مقصر خود ما هستیم. این ما هستیم که می‌توانیم درست کنیم و ما هستیم که به خاطر ناتوانی‌ها و منیت‌ها و نفس خودمان می‌توانیم خراب کنیم.

وی بیان کرد: این بار سنگینی است که بر دوش ما، دولت و مجموعه عزیزانی که در میدان عمل نهاده شده است، قرار دارد. باید به خدا کمک کنیم تا بتوانیم این راه را با قدرت، عزت و سربلندی ادامه دهیم و مشکلات و گره‌های موجود در جامعه را حل کنیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: من با تمام وجودم معتقدم ما قادریم. ایران و مردم ما قادرند این کار را انجام دهند، به شرط آنکه با همدیگر دست به دست هم دهیم و بر اساس عقل، تدبیر، علم، آگاهی و دانش عمل کنیم.

وی افزود: رهبری آن چیزی است که می‌تواند ما را در مقابل تمام صدمات و حملات دشمن حفظ کند. به نظر من، اول و آخر، وحدت و انسجام ماست. اینکه پشت تریبون برویم و از زبان، هر چه بد آمد نثار دیگری کنیم، خدمت نیست. هر کلامی که موجب شود انسجام کشور، انسجام مسلمانان و همسایگان ما به هم بخورد، خیانت به راهی است که باید پیمود.

ایجاد تفرقه در داخل کشور یا میان کشورهای اسلامی، خدمت به اسرائیل است

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اسرائیل و آمریکا تمام تلاششان این است که ما را در درون و مسلمانان را در کشورهای منطقه رودرروی هم قرار دهند. این را باید بپذیریم که نباید با هم اختلاف کنیم. با همسایگانمان نباید از درِ بدخلقی و بداخلاقی وارد شویم. آنان برادران ما هستند.

وی ادامه داد: روزی در رسانه‌ای مطرح شد که چه کسی گفته اینها برادران ما هستند؟ بنده می‌گویم اینها برادران ما هستند. در آب و خاک با ما بوده‌اند، حالا مرز کشیده‌اند. همان‌طور که من یک خانه دارم و شما یک خانه دارید، هرکس حاکم خانه خود است. آنان حاکم خودشان هستند، ولی ما با هم برادریم، لذا همه کشورهای همسایه ما، برادران ما هستند، همسایگان ما هستند، قوم و خویشان ما هستند. این فاصله‌ها و تفرقه‌ها را همان امپریالیست‌ها و قدرت‌طلبان ایجاد کرده‌اند. مسلمانان باید در برابر دشمن متحد شوند. تصور اینکه در داخل کشور یا میان کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کنیم، خدمت به اسرائیل است.

وی تأکید کرد: ما اگر وحدت داشته باشیم، دشمن جرأت نمی‌کند با چشم چپ به مسلمانان نگاه کند. این چیزی است که باید برای آن تلاش کنیم، دست به دست هم دهیم، کمک کنیم و در عمل نشان دهیم که با تمام وجود خواهان خدمت به مردم هستیم.

رئیس‌جمهور گفت: ما نه دنبال پست و نه دنبال قدرت و مقام هستیم. آنچه از دستمان برمی‌آید با اخلاص عرضه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم مشکلات موجود را تا حد امکان حل کنیم.

پزشکیان با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در حمایت از تلاش‌ها و خدمت رسانی دولت، بیان کرد: بار دیگر از مقام معظم رهبری و رهنمودهای دیروز ایشان با تمام وجود قدردانی می‌کنم و بار سنگین این مسئولیت را همچنان بر دوش خود احساس می‌کنیم. امیدواریم با همدلی، همیاری، همفکری و وحدت و انسجام، مشکلات موجود را حل کنیم. این باور من است که ما قادر به حل مشکلات هستیم و باید راه را با عزت و سربلندی ادامه دهیم و از اختلافات، کینه‌ها و طعنه‌ها دست برداریم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این سخنان بنده جهت یادآوری بود چون همه ما آن را می‌دانیم. چاره‌ای نداریم باید آنها را بگوییم تا تبدیل به باور شود چون میان گفته و عمل فاصله خیلی زیاد است. ما به خوبی از عدالت و مهربانی صحبت می‌کنیم اما در میدان عمل با آن فاصله داریم لذا آنقدر باید آن را تکرار کنیم تا ملکه وجود ما شود و در عمل راهی را و جایی را به اشتباه رفتیم، به یکدیگر کمک کنیم که با وحدت انسجام در مسیر باشیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا با انسجام هرچه بیشتر برای حل مشکلات مردم از هیچ کوششی دست بر نخواهیم داشت و کوتاه نخواهیم آمد. چه در داخل و چه در کشورهای همسایه و مسلمان تلاش خواهیم کرد که وحدت و انسجام را روز به روز و محکم‌تر و قوی‌تر بکنیم.