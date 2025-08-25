به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت با اشاره به اقدامات ورزشی برجسته‌ای که وزارت ورزش و جوانان در یک سال گذشته صورت داده است، اظهار کرد: دنیامالی درحالی که نماینده مجلس بوده و مسئولیت‌های دیگری داشته، همیشه در ورزش، به خصوص در فوتبال حضور داشته است و این مسئله به ما کمک‌های بسیاری کرد. همانطور که وزرای پیشین، زحمت‌های زیادی کشیدند اما در دوره‌ای که دنیامالی در راس ورزش حضور داشت، اقدامات موثری همچون طرح آمایش سرزمینی به سرانجام رسید.

او در خصوص انتظارات جامعه فوتبال از دولت با توجه به در پیش بودن رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: همانطور که می‌دانید، در دوره حضور دنیامالی، ما صعود مقتدرانه ای به جام جهانی داشتیم. ما یک عدد کمی از دولت می‌گیریم که کفاف امورات را نمی‌دهد و کمتر از یک هشتم بودجه ما است. باتوجه به اینکه ما سال پراعزامی را هم در پیش داریم، انتظار داریم که دولت بتواند در این مدت کمک‌هایی را برای ما در نظر بگیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: ما بیش از ۲۰ اعزام بین‌المللی و منطقه‌ای در سال جام جهانی در پیش خواهیم داشت. همچنین چند فیفادی داریم و باید بازی‌های تدارکاتی اثربخشی را برای تیم ملی صورت دهیم و این سختی کار ما است اما خوشبختانه دنیامالی در جریان ریز همه‌ی مسائل است و در نظر دارد تا کمک‌های مناسبی برای تیم ملی صورت بگیرد و مشکلات برطرف شود. تفاوتی که ما با تیم‌های باشگاهی داریم، این است که اعزام‌ها و هزینه‌هایی که داریم به صورت دلاری انجام می‌شود و این مساله‌ای است که باعث می‌شود هزینه‌های ما نسبت به تیم‌های لیگ برتری هم بیشتر شود.

او با اشاره به دوره جنگ ۱۲ روزه و حضور موثر جامعه ورزش و جوانان در این رخداد گفت: وزارت ورزش و جوانان و جامعه ورزش در این دوره نمره قبولی گرفت و در این ۱۲ روز، پویا و در صحنه بود و خود دنیامالی در این مدت در وزارتخانه حضور داشت. من ۶-۵ روز را در این ۱۲ روز به دنیامالی مراجعه کردم و جلساتی داشتیم. حتی در اعزام بانوان به اردن که مشاهده کردید ورزشکاران ما در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا سلام نظامی دادند،دنیامالی تاکید داشتند که این اعزام باید انجام شود و ما برای این اعزام، بخشی از مسیر را به صورت زمینی و بخشی دیگر را به صورت هوایی پیش بردیم.

تاج خاطرنشان کرد: به طور کلی دولت در جنگ ۱۲ روزه نمره قبولی گرفت و مشکلاتی همچون گاز، بنزین و تغذیه گریبان‌گیر مردم ما نشد. این در حالی است که دشمن به دنبال این بود که کشور را فلج کند اما دولت در کنار مقام معظم رهبری و رزمندگان اسلام، اثرات وضعی مثبتی را به جای گذاشت و شهدای گرانقدری را هم تقدیم انقلاب کردیم.