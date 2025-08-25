  1. اقتصاد
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

خرید حمایتی تخم‌مرغ افزایش یافت

یک مسئول صنفی با توجه به خرید حمایتی گسترده‌تر تخم‌مرغ، گفت: افزایش قیمت خرید حمایتی در ۲ مرحله از فردا سه‌شنبه ۴ شهریور ماه کلید خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، خرید حمایتی تخم مرغ همزمان با افت قیمت آن از ۳ ماهه نخست سال آغاز شد.

مصرف این محصول پروتئینی هر ساله در نیمه نخست سال به دلیل گرمای هوا و نیز تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به تولید مازاد تخم مرغ در کشور معمولاً در نیمه نخست سال خرید حمایتی آغاز شده و تا تثبیت قیمت‌ها ادامه دارد.

حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به وضعیت قیمت خرید حمایتی تخم مرغ اشاره کرد و گفت: با توجه به خرید حمایتی گسترده‌تر این اتحادیه از امروز دوشنبه سوم شهریور ماه هر کیلو گرم تخم مرغ به مبلغ ۶۲ هزار تومان از مرغداران خریداری می‌شود.

وی در ادامه افزود: افزایش قیمت خرید حمایتی در ۲ مرحله از فردا سه‌شنبه ۴ شهریور ماه کلید خواهد خورد.

این مسئول صنفی تصریح کرد: در این مرحله از خرید قیمت از مرغدار هر کیلو گرم ۶۸ هزار تومان حداقل تا ۷۶ هزار تومان حداکثر خواهد بود تا به تثبیت قیمت‌ها در بازار کمک کند.

فاطمه امیر احمدی

