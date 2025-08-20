به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فعالان صنف مرغ‌های تخم‌گذار عنوان کرد در فروردین و اردیبهشت امسال که هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده بود و مرغ‌دارها حداقل ۴۶ هزار تومان در حال زیان بودند، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن طی نامه‌ای رسمی برای از بین بردن مرغ‌ها بیش از موعد ۹۰ هفته مجوز داد.

به گفته وی، کشتار مرغ‌های چربی دار (تخم گذار) با مرغ‌های گوشتی متفاوت بوده و کشتارگاه‌های این رسته کمتر است. بنابراین، اتحادیه با مجوز دولتی اجازه کشتار به هر شیوه‌ای را صادر کرد. همچنین اعلام شد اتحادیه خسارت این کشتار را می‌پردازد.

حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره این مجوز اتحادیه به خبرنگار مهر گفت: مرغ تخم گذار در هر کشوری پس از طی کردن پروسه تولیدش به شکل ضایعات یا پودر گوشت از چرخه تولید حذف می‌شود.

وی افزود: در برخی کشورها هم مرغ‌های تخم گذار پس از پایان دوره، غذای پت (حیوانات خانگی) می‌شوند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ضمن تکذیب مجوز اتحادیه برای کشتار مرغ‌ها با دود و گاز، گفت: اتحادیه اینکه مرغداران با چه شیوه‌ای مرغ‌ها را حذف می‌کنند، نظارت ندارد.