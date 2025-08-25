نهضت ملی مسکن شهرکرد در پیچ و خم اجرا

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی و اجتماعی دولت در سال‌های اخیر است که با هدف تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شده است. استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان یکی از مناطق هدف، سهم قابل توجهی از این طرح را به خود اختصاص داده است.

این استان با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، دارای بافتی ترکیبی از مناطق شهری و روستایی است که نیاز به مسکن در آن به‌ویژه در شهرهای بروجن، شهرکرد و فارسان به شدت احساس می‌شود.

دولت با تخصیص زمین‌های دولتی، ارائه تسهیلات بانکی و حمایت‌های قانونی، تلاش کرده است تا موانع ساخت و ساز را کاهش دهد و مشارکت بخش خصوصی را نیز جلب کند.

با این حال، اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری با چالش‌هایی نظیر کمبود زیرساخت، مشکلات تأمین مصالح ساختمانی، و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده است.

از سوی دیگر، استقبال مردم از ثبت‌نام در این طرح نشان‌دهنده نیاز واقعی جامعه به مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه است. بیش از ۳۰ هزار نفر در استان برای دریافت واحدهای مسکونی ثبت‌نام کرده‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند که اجرای موفق این طرح می‌تواند به کاهش مهاجرت از استان، افزایش اشتغال در حوزه ساخت‌وساز، و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند

زهرا رضایی متقاضی مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال‌هاست که در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنیم و داشتن خانه‌ای برای خودمان آرزوی دیرینه‌مان بوده است.

وی از روند ثبت‌نام رضایت دارد اما گفت: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات دقیقی درباره زمان تحویل و شرایط پرداخت دریافت نکرده‌ایم. اطلاع‌رسانی بهتر و شفاف‌تر می‌تواند اعتماد مردم را افزایش دهد و نگرانی‌ها را کاهش دهد.

رضایی همچنین از مشکلات مالی گفت: پرداخت اقساط برای خانواده‌هایی مثل ما که درآمد محدودی دارند، بسیار دشوار است اما با حمایت دولت و تسهیلات مناسب، امید است بتوانیم صاحب‌خانه شویم و آینده‌ای بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.

وی از مسئولان خواست تا به وعده‌های خود عمل کنند و طرح را با عدالت و سرعت بیشتری اجرا کنند.

مردم باید در فرآیند تصمیم‌گیری ساخت مسکن مشارکت داشته باشند

علی ناصری کارشناس شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با نگاهی تحلیلی به طرح نهضت ملی مسکن گفت: این طرح اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند تحولی در ساختار شهری استان ایجاد کند.

وی تأکید کرد: انتخاب مکان‌های مناسب برای ساخت واحدها، توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و طراحی اصولی از اهمیت بالایی برخوردار است. ساخت مسکن بدون توجه به محیط‌زیست و ظرفیت شهری، می‌تواند مشکلاتی مانند تراکم بی‌رویه و کمبود خدمات عمومی را به دنبال داشته باشد.

وی پیشنهاد داد: از تجربیات جهانی در حوزه مسکن استفاده شود و مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در طراحی و نظارت افزایش یابد. مردم باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند تا طرح‌ها با نیازهای واقعی جامعه هم‌خوانی داشته باشند. تدوین یک نقشه راه جامع برای توسعه مسکن در استان که هم‌راستا با توسعه پایدار باشد ضروری است.

تا پوشش دادن همه متقاضیان نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری هنوز فاصله داریم

خدایار باقری مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در مصاحبه‌های قبلی خود گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن و سهمیه استان قرار بود طی ۴ سال ۵۷ هزار مسکن در حوزه‌های مختلف حمایتی، روستایی، بافت‌های فرسوده و خودمالکی ساخته شود که به تفکیک شامل ۲۳ هزار واحد حمایتی، ۱۴ هزار واحد مسکن روستایی، ۷ هزار واحد بافت فرسوده، ۱۰ هزار واحد خود مالکی است.

وی افزود: در بیشتر شهرها غیر از هفت شهر منج، سردشت، آلونی، سرخون، کاج، باباحیدر و شهرکیان تا به حال نتوانسته‌ایم به خاطر شرایط توپوگرافی و محدودیت اراضی زمین‌های لازم را تولید کنیم اما در بقیه شهرها نهضت ملی را آغاز کرده‌ایم البته تا پوشش دادن همه متقاضیان هنوز فاصله داریم.

باقری ادامه داد: تأمین زمین در شهرستان لردگان به علت شرایط منطقه که بیشتر مساحت‌ها زمین کشاورزی و جنگل هستند بسیار کار دشواری است که باعث نارضایتی مردم در شهر لردگان و آلونی شده است و درصدد هستیم بخش خصوصی و اراضی دولتی را پای کار بیاوریم و شهرک‌سازی را در دستور برنامه‌ریزی قرار دهیم.

وی به متقاضیان مسکن در هر شهرستان اشاره کرد و گفت: ۲۳۶۰ نفر در شهرستان اردل، ۴۲۵۳ نفر در شهرستان بن، ۱۷۲۲ نفر در شهرستان خانمیرزا، ۲۷۴۰ نفر در شهرستان سامان، ۴۸۶۶۲ نفر در شهرستان شهرکرد، ۹۹۶۷ نفر در شهرستان فارسان، ۹۶۴ نفر در شهرستان فلارد، ۱۰۹۴۰ نفر در شهرستان کوهرنگ، ۲۱۲۰ نفر در شهرستان کیار، ۱۳۵۹۶ نفر در شهرستان لردگان و ۲۷۷۹ نفر در شهرستان فرخشهر متقاضی مسکن نهضت ملی هستند.

باقری با اشاره به اینکه ۱۸ هزار واحد تأمین زمین شده است، بیان داشت: مهمترین سایت نهضت ملی سایت شهرکرد است و ساخت و ساز در سه شهر شهرکرد، فرخشهر و بروجن به صورت آپارتمانی ساخت و ساز می‌شوند و بقیه شهرها به صورت ۲ یا ۳ واحدی ساخته می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: ۱۱ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرکرد، بروجن و فرخشهر به صورت انبوه‌سازی توسط سازمان، و ما بقی واحدها در بن، وردنجان، یان‌چشمه، هفشجان گندمان و سفید دشت به صورت گروه‌های ساخت و انفرادی و در بلداجی به صورت مسکن‌های ۲ یا ۳ واحدی در حال ساخت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری، با وجود چالش‌های اجرایی و اقتصادی، توانسته امید تازه‌ای در دل بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کند.گفت‌وگو با مسئولان، متقاضیان و کارشناسان نشان داد که این طرح نیازمند هماهنگی بیشتر، شفافیت در اطلاع‌رسانی، و توجه به اصول شهرسازی است. اگرچه مشکلاتی مانند تأمین مصالح، تأخیر در تسهیلات و ضعف زیرساخت‌ها وجود دارد، اما با مدیریت صحیح و مشارکت مردمی، این موانع قابل رفع هستند.

آینده این طرح به میزان تعهد دولت، همکاری نهادهای محلی، و پیگیری مستمر مردم بستگی دارد. موفقیت آن می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و در نهایت، نهضت ملی مسکن نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک حرکت اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند کیفیت زندگی را به‌طور بنیادین ارتقا دهد.