به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون اصل نود

برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیون در اجلاسیه دوم

حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش برای بررسی موضوعات ذیل:

۱. عملکرد آن وزارتخانه در تأمین نهاده‌های دامی (دام و طیور)

۲. نحوه نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه جامع انبارها

۳. نحوه اجرای تکالیف مندرج در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور توسط آن وزارتخانه

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

بررسی طرح توسعه هوش مصنوعی

کمیسیون اجتماعی

دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارش اقدامات وزارتخانه در یک سال گذشته و نیز اقدامات به عمل آمده طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی

بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

کمیسیون اقتصادی

بررسی لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ارائه گزارشی از سفر هیئت اعزامی کمیسیون به مرزهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و دالان زنگزور

نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس سازمان صدا و سیما و معاونانش

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

ادامه بررسی طرح تشکل‌های مردم نهاد

کمیسیون انرژی

بررسی مسائل و مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بررسی گزارش تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص تسهیلات تکلیفی و اشتغال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی

کمیسیون بهداشت و درمان

دعوت از وزیر بهداشت و درمان جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان و ارائه گزارش در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور

کمیسیون صنایع و معادن

بازدید از شرکت مخابرات ایران

کمیسیون عمران

دعوت از وزیر نفت برای بررسی عملکرد وزارت نفت در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی منجر به کاهش مصرف سوخت و بررسی آخرین وضعیت تحویل وکیوم باتوم مورد نیاز تأمین قیر طرح‌های عمرانی و نحوه اجرای حکم قانونی ذیربط در تسویه پالایشگاه‌ها

کمیسیون فرهنگی

ارائه گزارش عملکرد مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

کمیسیون قضائی و حقوقی

بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون در اجلاسیه دوم

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

ادامه بررسی طرح جهش سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی

بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال آب و شبکه‌های پایاب

بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو

بررسی طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست

بررسی طرح مدیریت شهری