به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اشرف صبح دوشنبه در حاشیه مراسم استقبال و حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت چهاردهم در گلزار شهدای سرخه، خواستار توجه جدی دولت به مشکلات شهرستان سرخه شد.

وی با بیان اینکه تقویت ادارات و دستگاه‌های دولتی مطالبه مردم سرخه است، افزود: از دولتمردان می‌خواهیم به این مطالبات مردم شهرستان سرخه رسیدگی کنند.

امام جمعه سرخه ارتقای تقسیم‌های بخشداری‌ها و روستاها را دیگر مطالبه مردم شهرستان دانست و گفت: با ارتقای بخش‌ها می‌توان بهتر به مردم خدمت رسانی کرد.

اشرف در ادامه ضمن گرامی داشت هفته دولت به سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره داشت و ابراز کرد: حمایت از همه مسئولانی که برای مردم و کشور و اعتلای نظام زحمت می‌کشند ضرورت دارد.

وی با اشاره به روحیه ماندگار شهید رجایی و شهید باهنر، افزود: آنچه این شهیدان گرانقدر را ماندگار کرد، ساده زیستی و مردمی بودن شأن بود.