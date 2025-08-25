افزایش ۲۲ درصدی حجم و ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین هفته مردادماه ۱۴۰۴ ارزش بازار فرابورس بدون تغییر محسوس نسبت به هفته گذشته، رقمی نزدیک به ۲.۹ میلیون میلیارد تومان بود.

در هفته منتهی به ۳۱ مردادماه، ارزش کل دادوستدها با کاهش ۳ درصدی به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که حجم دادوستدها با رشد ۴ درصدی همراه شد و به ۵۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ورقه بهادار رسید.

این حجم از دادوستدها در ۷۰۴ هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید که رشد ۹ درصدی را نسبت به هفته ماقبل نشان می‌دهد.

معامله‌گران فرابورسی در هفته‌ای که گذشت، دادوستد ۴ میلیارد و ۲۹۱ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان را در بازار اول رقم زدند.

در بازار دوم نیز شاهد دست به دست شدن ۵ میلیارد و ۸۲۲ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بودیم.

در سه تابلو معاملاتی بازار پایه نیز معاملاتی به ارزش ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان به ثبت رسید.

همچنین بازار نوآفرین در هفته پایانی مردادماه میزبان معاملاتی به ارزش ۱۴۷ میلیارد تومان بود و در بازار توافقی نیز ارزش معاملات بر ۷۱۵ میلیارد تومان بالغ شد.

از سوی دیگر در بازار ابزارهای نوین مالی، نقل‌وانتقال افزون بر ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ورقه انجام شد که ارزش ۶۷۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

نگاهی به ابزارهالی نوین مالی به تفکیک نشان می‌دهد که ارزش مبادلات اوراق مالی اسلامی در هفته پایانی مردادماه ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)در ۵ روز کاری هفته گذشته نیز حاکی است از آن است که ارزش معاملات واحدهای این صندوق‌ها ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

اوراق گواهی تسهیلات مسکن در هفته‌ای که گذشت با استقبال مواجه شدند و شاهد افزایش ۲۲ درصدی حجم و ارزش معاملات این اوراق بودیم.

خریداران و فروشندگان اوراق تسهیلات مسکن مبادله ۳ میلیون ورقه به ارزش ۲۹۶ میلیارد تومان را ثبت کردند.

شایان ذکر است ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام در هفته آخر مردادماه مورد بررسی قرار گرفت. در میان صنایع مختلف، گروه استخراج کانه‌های فلزی با ثبت ارزش مبادلاتی ۵۹۹ میلیارد تومان و سهم ۱۶ درصدی از کل ارزش معاملات خرد در صدر قرار گرفت.

پس از آن، دو گروه سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات شیمیایی با در اختیار گرفتن سهم ۱۱ و ۱۰ درصدی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. محصولات غذایی و آشامیدنی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و دارویی‌ها نیز جزو گروه‌های فعال این هفته بودند.