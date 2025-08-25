کیومرث حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در استان طی هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: هشت پروژه بزرگ استان هر کدام ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دارد و حدود ۱۰ پروژه دیگر نیز در بازه ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان تعریف شده است.

وی افزود: برای این طرح‌ها تاکنون هزاران میلیارد تومان هزینه شده است و بخش مهمی از آن‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: پروژه راه‌آهن سنندج که از سال ۸۴ آغاز شده و فرودگاه سقز که در سال ۸۵ کلنگ‌زنی شد، از جمله طرح‌هایی است که امسال به سرانجام رسیده و بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: قطعه شماره ۸ آزادراه بوکان–کامیاران با تأمین سه هزار میلیارد تومان اعتبار، فعال خواهد شد تا مردم شاهد تکمیل این پروژه مهم باشند.

حبیبی به پروژه انتقال آب سد آزاد به سنندج، دهگلان و قروه اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتبار ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تعریف شده و تاکنون حدود هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی یادآور شد: اجرای کامل آن می‌تواند بخش زیادی از تنش آبی منطقه را کاهش دهد.

حبیبی ادامه داد: در هفته‌های آینده کلنگ‌زنی پروژه بزرگ تونل اورامان با اعتبار یک‌هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین پروژه‌های متعددی در حوزه راه، آب، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها در سطح استان فعال است که ارزش مجموع آن‌ها به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد.

معاون استاندار کردستان تأکید کرد: افتتاح این پروژه‌ها تنها به معنای بهره‌برداری فیزیکی نیست بلکه لازم است دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در فضاسازی و نمادسازی فرهنگی به‌ویژه با محوریت یادمان شهدا نیز نقش‌آفرینی کنند.