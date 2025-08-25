محل مصرف افزایش ظرفیت وارداتی برق کجاست؟

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش ظرفیت واردات برق از ترکمنستان گفت: در حال حاضر امکان واردات ۳۲۰ تا ۳۳۰ مگاوات برق از ترکمنستان وجود دارد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از طریق مدار سوم که در سمت ایران ساخته شده است در سمت ترکمن‌ها نیز ساخته شود.

سخنگوی صنعت برق در این زمینه توضیح داد: پیشنهاد کرده‌ایم مدار چهارمی نیز ساخته شود و در صورتی که به تأیید ترکمنستان برسد میزان تبادل انرژی کشور ما با ترکمنستان به دو برابر افزایش پیدا می‌کند و در صورت احداث این دو خط بیش از ۷۰۰ مگاوات امکان تبادل برق با ترکمنستان وجود دارد.

رجبی مشهدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش واردات برای جبران ناترازی موجود است یا برای ظرفیت‌های صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اضافه کرد: اگر ۳۵۰ مگاوات افزایش ظرفیت وارداتی داشته باشیم بر کاهش ناترازی تأثیر گذار است و دو برنامه برای آن وجود دارد یکی ترانزیت برق که از طریق ترکمنستان به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و آذربایجان می‌توانیم ترانزیت برق داشته باشیم و ایران در واقع از شبکه‌های برقی که دارد کمک کند.

وی ادامه داد: دیگر برنامه‌ای که برای افزایش واردات داریم مصرف داخلی است و با توجه به اینکه برخی از صنایع اعلام آمادگی کردن می‌توان برق وارداتی را صرف صنعت کشور کرد.