سلسله قاجار نوزده بخش از ایران را واگذار کرد؛ بحرین را چه کسی جدا کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه در یک سخنرانی اظهار داشت: تاریخ سیاسی جهان و تاریخ سیاسی ایران در آینده، زمانی که من و شما حضور نداریم، ثبت خواهد شد؛ همان‌گونه که امروز تاریخ گذشته را نوشته‌اند و نسل جوان ما آن را مطالعه می‌کند. در گذشته، در یک قرارداد، قاجار ۱۹ بخش از این کشور را واگذار کرد. آیا امام رضای عزیز ما در ایران زندگی نکرده بود؟ آیا سه سال در ایران نبود؟ امروز مناطقی که در زمان حضرت در ایران بودند، دیگر جزو ایران نیستند؛ مناطقی مانند مرو در ترکمنستان کنونی که طبق قراردادهای قاجار از جمله گلستان و ترکمانچای جدا شدند. آرارات را چه کسی واگذار کرد؟ بحرین را چه کسی جدا کرد؟ اگر مروری بر گذشته داشته باشیم، خواهیم دید که خاک‌های بسیاری در دولت‌های پیشین از ایران جدا شد.

وی افزود: در برهه‌ای، کشور تنها با تهدید مواجه می‌شد و مورد حمله قرار نمی‌گرفت. اما در روزی، صبح جمعه، تمام فرماندهان ارشد و نیروهای اصلی کشور را هدف قرار دادند و زیرساخت‌ها را از کار انداختند. تاریخ سیاسی ایران باید ثبت کند که چگونه یک فرمانده کل قوای شجاع در عرض چند ساعت ورق را برگرداند و دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرد؛ این مسئله بسیار مهم است و نباید ساده از کنار آن گذشت. فردی با چنین قدرتی در رسانه ملی حاضر شد و اعلام کرد «ما دشمن را به ستوه می‌آوریم»؛ درحالی‌که تمامی فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته بودند، توانست ظرف ۲۴ ساعت جایگزین‌ها را معرفی کرده و شرایط را تغییر دهد.

رفیعی اظهار داشت: این همان روحیه‌ای است که ما در نوجوانی شاهدش بودیم؛ روزی که صدام حمله را آغاز کرد، امام خمینی (ره) به‌سادگی در رسانه حاضر شد و فرمود: «نترسید؛ فرد دیوانه‌ای سنگی انداخته و خود او آسیب خواهد دید» و واقعاً چنین شد. این یعنی «أشداء علی الکفار»؛ اما در کنار آن «رحماء بینهم» نیز باشیم؛ با یکدیگر مهربان باشیم، از ایجاد حاشیه و اختلاف پرهیز کنیم، وحدت داشته باشیم، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های شبهه ناک منتشر نکنیم که دشمن از آن سوءاستفاده کند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

