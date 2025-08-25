به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های انتظامی و دفاع مقدس با حضور سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا برگزار شد.

سردار شرفی در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول اظهار داشت: از بابت تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران در سراسر کشور به خصوص طی دو ماه محرم و صفر صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم که به شکل بسیار خوبی برگزار شد.

وی افزود: همکاران به خصوص در آخرین مأموریت که اربعین بود انصافاً امسال راهپیمایی منطقی، منظم، قانونمند و اثربخشی را داشتیم به گونه‌ای که امسال از دید زائران امن ترین و آسان‌ترین راهپیمایی انجام شد.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در خصوص حفظ ارزش‌ها تاکید کرد: اولین کار برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس در مجموعه انتظامی، شناسایی آنها است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر ایجاد و حفظ نمادهای حماسه‌ها و شهادت‌های مجموعه انتظامی در سراسر کشور اظهار داشت: درس‌هایی که از شهدا گرفته ایم باید به روش و الگو تبدیل و گفتمان ثبت و حفظ آثار بایستی همچنان ادامه پیدا کند.

وی مدیریت دانش و انتقال مفاهیم و توسعه فرهنگ ارزش‌های دفاع مقدس را در مجموعه انتظامی حائز اهمیت دانست و افزود: هشت سال دفاع مقدس، الگو و اسوه‌ای از خدمت در شرایط سخت و ایثارگری است که ترویج این نهضت دفاع مقدسی بایستی توسعه یابد.

سردار شرفی یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مجموعه انتظامی با الگوبرداری از هشت سال دفاع مقدس توانست به بهترین شکل عمل کند و با آمایش سرزمینی، میدان عمل را مدیریت کرد.

ثبت یکپارچه اطلاعات، نوشوندگی، روزآمدی، بهره گیری از هوش و فناوری و دیده بانی هوشیار از جمله موضوعاتی بود که جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا بر آن تاکید کرد.

گفتنی است، در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سردار رضا طبیبی تکریم و کارمند رتبه ۱۷ محسن عمادی به عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های انتظامی و دفاع مقدس با حکم فرمانده کل انتظامی کشور منصوب شد.