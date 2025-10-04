سردار شرفی: مرزنشینان سنگربانان اصلی امنیت پایدار کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی،جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در یازدهمین مراسم تجلیل از مرزنشینان که با محوریت فرماندهی مرزبانی در سالن غدیر و همزمان به صورت وبیناری با مرزهای سراسر کشور برگزار شد اظهار داشت: امروز دومین روز از هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن و با حضور گسترده مرزنشینان، سران طوایف و عشایر در این مکان و به صورت همزمان به صورت وبیناری در کلیه مرزهای کشور برگزار شد.

وی افزود: این برنامه که با هدف تقدیر از زحمات مرزنشینان و جلب مشارکت آنان در تأمین امنیت پایدار مرزی برگزار شد، نمادی بارز از «امنیت مشارکتی» است.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا خاطرنشان کرد: در این مراسم تأکید شد که مرزنشینان کشورمان نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت مرزها، تولید و تامین مایحتاج عمومی و نیز تعامل سازنده با کشورهای همسایه ایفا می‌کنند.

وی افزود: هدف اصلی از این گردهمایی، تقدیر از خدمات این قشر زحمتکش و همچنین دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای آنان برای ارتقای شاخص‌های امنیت مرزی است.

سردار شرفی با اشاره به حضور پرشور نمایندگان قومیت‌ها، عشایر و طوایف مختلف، اظهار داشت: نظرات و پیشنهادهای ارائه شده توسط این عزیزان در راستای هم‌افزایی برای تأمین امنیت، بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.

در ادامه، سردار شرفی با بیان اینکه ما مرزنشینان اصلی هستیم و نسل‌های متمادی است که از مرز دفاع می‌کنیم، بر نقش کلیدی مرزنشینان به عنوان «سنگربانان اصلی امنیت کشور» تأکید کرد.

وی افزود: بسیاری از ناامنی‌ها جنبه سرایتی دارد و از کشورهای همجوار به کشور عزیزمان وارد می‌شود. مرزنشینان به دلیل پیوندهای خویشاوندی و همجواری، بهترین موقعیت را برای ایجاد فضای زندگی مسالمت‌آمیز بین همه طوایف و همچنین تعامل با کشورهای همسایه دارند و می‌توانند نقشی اساسی در تأمین آرامش و امنیت مرزها ایفا کنند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا گفت: مسئولان مرزبانی، ثبات، نظم و آرامش کنونی در مرزهای کشور را مرهون فداکاری‌ها و نقش آفرینی‌های مستمر مرزنشینان عزیز می دانند.

سردار شرفی ضمن تشکر از حضور پررنگ عزیزان در استان‌ها، بر اهمیت همکاری و همدلی در راستای ارتقاء امنیت مرزی تأکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود به چالش‌هایی که در گذشته با رویکرد اقتدارگرایانه در برخی شهرستان‌های مرزی وجود داشت، اشاره و بر اهمیت استفاده از قابلیت‌های مردم در تمامی مأموریت‌ها و برنامه‌های امنیتی تأکید کرد.

سردار شرفی همچنین از ابتکار خلاقانه این برنامه و تأثیر آن بر بهبود وضعیت شهرستان‌های مرزی و ایجاد همکاری‌های مؤثر بین نیروهای انتظامی و مرزنشینان صحبت کرد.

وی به اهمیت نقش عشایر و جوانان در تأمین امنیت کشور و حفاظت از مرزها اشاره و تأکید کرد: تلاش‌های مرزداران و مشارکت بی‌دریغ آن‌ها در تأمین مایحتاج زندگی و حفظ امنیت عمومی برکسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: مرزنشینان به عنوان گنجینه‌های بی‌شمار نظام جمهوری اسلامی، در تأمین امنیت و رفاه جامعه نقش مؤثری دارند و باید به خرده فرهنگ‌ها و هویت‌های ایل و عشایر احترام گذاشته شود زیرا آن‌ها ستون‌های اصلی فرهنگ عمومی جامعه هستند.