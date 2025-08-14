به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی، جانشین هماهنگ کننده فراجا، با تسلیت اربعین حسینی و قدردانی از عوامل برگزاری این مراسم، گفت: راهپیمایی امسال سالار شهیدان را میتوان یکی از منظمترین، منطقیترین و قانونمندترین راهپیماییها دانست که در فضایی سرشار از همدلی و برادری برگزار شد. نسبت به سالهای گذشته، روند تردد زائران بسیار روان و رضایتبخش بود و خوشبختانه شاهد هیچگونه مسئله امنیتی در مرزها و مسیرها نبودیم.
ساختار فرماندهی و نیروهای مأموریتی
وی تصریح کرد: برای مأموریت امسال، توان عملیاتی گستردهای پیشبینی شد که شامل یک قرارگاه مرکزی، شش فرماندهی فرعی استانی و ۱۸ کمیته تخصصی بود. در مجموع، ۱۵ هزار نفر نیرو به همراه تجهیزات و امکانات مرتبط با مأموریت اربعین بهکار گرفته شد.
پنج مأموریت اصلی کمیته امنیتی و انتظامی
سردار شرفی افزود: ۵ وظیفه اصلی کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مرکزی شامل تأمین امنیت زائران، مدیریت تردد و ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه، دیپلماسی مرزی و همکاری با سایر سازمانها و نهادهای خدماتی و درمانی بود. همکاران ما با همکاری کامل با دستگاههای مسئول، در زمینه جابهجایی بیماران، انتقال بار و تسهیل خدمات، عاشقانه فعالیت کردند.
رکورد عبور زائران و امنیت کامل مرزها
وی گفت: امسال بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور خارج شدند که این میزان نسبت به سالهای گذشته چشمگیر بود. بهرغم حجم بالای تردد، کوچکترین مورد ناامنی، حتی در مرز مهران که پرترددترین مرز کشور است، گزارش نشد.
خدمات بیوقفه گذرنامه و نوآوریهای فناورانه
جانشین هماهنگکننده فراجا تصریح کرد: در حوزه گذرنامه، چه در بخش صدور و چه تحویل، کوچکترین معطلی در دفاتر نداشتیم و با استفاده از بهترین فناوریها، گذرنامهها ظرف سه تا چهار روز به دست متقاضیان رسید. همچنین در مرزها، سامانه سجاد امکان شناسایی هویت زائران را در کمتر از چهار ثانیه فراهم کرد و فرآیند عبور از مرز بدون توقف انجام شد.
