آغاز عملیات اجرایی ۳ طرح ورزشی در گلستان

در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی استان گلستان، عملیات اجرایی سه طرح ورزشی با حضور علیاصغر، طهماسبی، استاندار گلستان، در هفته دولت آغاز شد.
این طرحها که قرار است در شهرستانهای مختلف استان به بهرهبرداری برسند، به ارتقای سطح ورزشهای رزمی و کبدی در استان کمک خواهند کرد.
طهماسبی در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی استان، تاکید کرد: این پروژهها در جهت افزایش دسترسی به امکانات ورزشی برای جوانان و ورزشکاران استان اجرا میشوند.
سالن رزمی سه طبقه گرگان که در مرکز استان قرار دارد، به عنوان یکی از پروژههای ورزشی در نظر گرفته شده است.
سالن رزمی جلین و سالن کبدی محمدآباد نیز به عنوان طرحهای مکمل، در جهت توسعه ورزشهای خاص و برگزاری دورههای آموزشی برای علاقمندان به این رشتهها طراحی شدهاند.
برای اجرای این سه طرح مهم ورزشی، اعتبار کل ۵۴۵ میلیارد ریال اختصاص داده شده است. این اعتبار از منابع دولتی و بخش خصوصی تأمین خواهد شد و پیشبینی میشود که با اتمام پروژهها، این فضاهای ورزشی بهطور قابل توجهی به توسعه ورزشهای بومی و محلی در استان گلستان کمک کنند.
