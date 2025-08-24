صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب، در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی مناطق هرمزگان رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.

وی افزود: امروز (یکشنبه، ۲ شهریور) در ارتفاعات مازندران بارش پراکنده انتظار می‌رود و همچنین در روزهای چهارشنبه (۵ شهریور) و پنجشنبه (۶ شهریور) در استان‌های ساحلی خزر شرایط بارندگی پراکنده پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی ادامه داد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، همچنین در بخش‌هایی از جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید رخ خواهد داد که گاهی با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و ماندگاری توده هوای گرم تا پس فردا ادامه دارد. همچنین آسمان تهران نیز امروز صاف همراه با وزش باد خواهد بود و حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد برای پایتخت مورد انتظار است.