افزایش حمله گربه ها به شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هاشمی نظری، با بیان اینکه طبق گزارش‌های دریافتی در سال ۱۴۰۳ حداقل دو مورد گربه مشکوک به هاری در مناطق شمالی تهران شناسایی شده و توسط کارشناسان دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفتند، گفت: این موضوع یک هشدار جدی به سازمان‌های متولی کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و شهروندان است.

وی افزود: از سالیان دور سگ گزیدگی به عنوان شایع‌ترین نوع حیوان‌گزیدگی در دنیا و ایران مطرح بوده و طبق متون علمی بیش از ۸۰ درصد موارد گزش را نیز شامل می‌شود.

هاشمی با اشاره به تغییر در الگوی حیوان گزیدگی در سال‌های اخیر، ادامه داد: در برخی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله مناطق شمال و شرق کلانشهر تهران و شمیرانات، گربه گزیدگی افزایش محسوسی داشته است.

وی، بر اساس آمار ثبت شده حیوان گزیدگی در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: بیش از نیمی از موارد حیوان گزیدگی در مناطق شمال و شرق تهران در سال گذشته مربوط به گربه‌ها بوده و بیش از ۹۰ درصد این موارد مربوط به گربه‌ها بدون صاحب بوده است.

به گفته هاشمی، غذا دادن به حیوانات بدون صاحب از جمله گربه‌ها موجب افزایش تعداد آنها در سطح شهر و در نتیجه افزایش خطر انتقال بیماری هاری می‌شود.

وی به شهروندان هشدار داد: با توجه به اینکه گربه قرابت بیشتری با انسان‌ها دارد و گربه‌های بلاصاحب نیز مواجهه زیادی با افراد دارند، خطر انتقال هاری توسط این حیوان در حال افزایش است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گربه به صورت مداوم در حال لیسیدن پنجه‌های خود است بر اثر پنجه کشیدن می‌تواند بیماری هاری را به انسان منتقل کند.

وی با بیان اینکه هرگونه نفوذ دندان یا ناخن حیوان در پوست انسان، گزش محسوب می‌شود گفت: همه گزش‌ها بدون توجه به محل یا وسعت‌شان، آسیبی بالقوه خطرناک هستند و نیاز به مراقبت‌های پیشگیری از هاری دارند.

هاشمی، عمده ترین راه انتقال هاری به انسان را حیوان گزیدگی برشمرد و افزود: برخی افراد تصور می‌کنند هاری صرفاً از طریق گزش سگ به انسان قابل انتقال است در حالی که همه پستانداران خونگرم اعم از سگ، گربه، روباه، گرگ، شغال، کفتار، راسو، خدنگ، موش خرما، اسب، الاغ، گوسفند، بز، گاو، خفاش و…، نسبت به بیماری «هاری» حساس هستند.

وی، تماس پوست دارای جراحت یا زخم با بزاق یا بافت‌های حیوانات آلوده را نوعی دیگر از مواجهه و عاملی برای ابتلای انسان به بیماری هاری عنوان کرد و در پایان، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه آسیب از جمله گاز گرفتن، پنجه کشیدن یا تماس پوست آسیب دیده با بزاق حیوانات مورد اشاره، بلافاصله به نزدیک ترین واحد مراقبت و پیشگیری از هاری در محل سکونت خود مراجعه کنند.