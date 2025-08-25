تسهیل تردد و بازگشت ایمن زائران اربعین در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست ستاد اربعین استان تهران، از عملکرد مثبت این ستاد در خدمت‌رسانی به زائرین عتبات عالیات خبر داد و گفت: با احصای نقاط قوت و قابل بهبود، اقدامات لازم برای ارائه راهکارهای به منظور ارتقای عملکرد در سال آینده انجام خواهد شد.

نایبی که با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: گزارش‌های کمیته‌های مختلف حاکی از عملکرد مطلوب ستاد اربعین حسینی (ع) استان تهران در ارائه خدمات به زائرین است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد، انتقال زائرین به کشور عراق از طرق مختلف و بازگشت ایمن آنان بود که با تمهیدات اتخاذ شده، تسهیل در تردد و بازگشت روان و ایمن زائران عتبات عالیات به کشور فراهم شد.

نایبی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین فرصتی برای نمایش وحدت، ایمان و اقتدار مردم ایران اسلامی در سطح بین‌الملل است، تصریح کرد: اقدامات مثبت و مؤثر ستاد اربعین استان تهران در حوزه‌های مختلف، نشان‌دهنده همدلی و همکاری اعضای این ستاد می‌باشد.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان تهران همچنین درباره مراسم جاماندگان اربعین گفت: این مراسم همانند سال‌های گذشته از میدان آئینی امام حسین (ع) در تهران آغاز و تا حرم عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری ادامه یافت و حضور پرشور مردم از نکات برجسته آن بود.

نایبی با اشاره به شروع فعالیت ستاد اربعین استان از اسفندماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: گزارش‌های کمیته‌های ذیل ستاد جمع‌بندی شده و با بهره‌گیری از سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۴۵۵۰۰ برای دریافت نظرات مردم و زائران، ضمن تعیین نقاط مثبت و قابل بهبود، راهکارهای لازم برای ارتقای عملکرد در سال آتی ارائه خواهد شد.