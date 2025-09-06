  1. استانها
گیلان پیشتاز در توسعه و ساخت عتبات عالیات است

رشت- رئیس ستاد توسعه عتبات عالیات گیلان با اشاره به مشارکت استان در ساخت عتبات عالیات گفت: گیلان یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه و ساخت عتبات عالیات است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید دوهندو صبح شنبه در نشست خبری ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت یکی از رویدادهای بزرگ در بین مسلمانان است که عامل وحدت‌آفرینی است.

وی به تعدادی از اقدامات ستاد توسعه عتبات عالیه به عنوان کمیته اسکان و تغذیه در اربعین سال جاری اشاره کرد و گفت: گیلان با ساماندهی ۳۲ موکب در استان که یک موکب در لوشان، ۵ موکب در مرز خسروی و مهران، ۴ موکب در نجف، ۴ موکب در طریق و مابقی در کربلا مستقر بودند.

رئیس ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان تصریح کرد: در این مواکب طی ۱۵ روز حدود ۳۰۰ هزار نفر اسکان داده شدند که میزبان زائرین از ایران و کشورهای مختلف بودند.

سرهنگ دوهندو افزود: در طول این ایام حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار پرس وعده صبحانه، نهار و شام به مردم ارائه شد همچنین حدود ۶ هزار قالب یخ مورد مصرف قرار گرفت.

وی با بیان اینکه گیلان یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه و ساخت عتبات عالیات است، گفت: مشارکت استان در طول ۶ ماهه اول سال، ۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

رئیس ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان اضافه کرد: ساخت صحن عقیله بنی هاشم در کربلا یکی از پروژه‌های بزرگ ستاد با مشارکت کل کشور است که با پیشرفت ۷۵ درصدی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

