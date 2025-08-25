آثار باشگاه تئاتر سوره به مشهد و بوشهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، نمایشهای باشگاه تئاتر سوره پس از اجرای عمومی در تهران، این بار قرار است با حضور در دیگر استانهای کشور اجراهای استانی خود را آغاز کنند و ۲ نمایش «کهته» و «ریگ چاه» شهریور امسال بار دیگر در بوشهر و مشهد روی صحنه میروند.
نمایش «کهته» به کارگردانی حسین اسدی از هشتم تا یازدهم شهریور در سالن صغیری مجموعه تئاترشهر بوشهر به مدت چهار شب روی صحنه میرود و نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان از ۲۳ شهریور تا چهارم مهر صحنه سالن نوری حوزه هنری مشهد را به مدت ۱۳ شب در اختیار دارد.
پیش از این نمایش «کهته» یکم تا ۱۷ مرداد صحنه سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر را در اختیار داشت و نمایش «ریگ چاه» اجراهای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر از ۲۴ مرداد آغاز کرده است و تا ۱۵ شهریور نیز ادامه دارد.
باشگاه تئاتر سوره تولید نمایش و حمایت از گروهها و استعدادهای حرفهای و جوان کشور را برعهده دارد و در این راستا قرار است از هنرمندان هنرهای نمایشی تهران و دیگر استانها حمایت کند.
