آمادگی دانشگاه ملی مهارت فارس برای برگزاری امتحانات و پذیرش دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صادق‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات و برنامه‌های این دانشگاه در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال دانشجویان را تشریح کرد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان فارس با اشاره به برگزاری امتحانات پایان‌ترم، گفت: دانشگاه ملی مهارت با ۱۴ مرکز فعال در سراسر استان آماده است تا امتحانات پایان‌ترم را از اول تا شانزدهم شهریورماه به‌صورت حضوری برگزار کند. تمامی زیرساخت‌ها، فضاهای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری آزمون‌ها با کیفیت و نظم کامل فراهم شده است.

وی همچنین از پذیرش دانشجویان جدیدالورود خبر داد و افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، از مهرماه پذیرش دانشجویان آغاز می‌شود. برنامه‌های آموزشی و اجرایی طراحی شده‌اند تا دانشجویان تازه‌وارد از همان ابتدا با رویکرد مهارت‌محور تحصیل کنند و زمینه اشتغال پایدار برای خود فراهم آورند.

صادق‌پور با تأکید بر اهمیت حمایت مسئولان، ادامه داد: دانشگاه ملی مهارت با رویکرد کارآفرینانه در پی ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی در استان است. تحقق این هدف نیازمند همراهی استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه است تا زمینه توسعه مهارت‌ها، توانمندسازی دانشجویان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان فارس در پایان تصریح کرد: دانشگاه ملی مهارت در تلاش است به‌عنوان الگویی موفق در کشور مطرح شود و پل ارتباطی میان آموزش و اشتغال باشد. امیدواریم با حمایت مسئولان و همراهی مردم، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای مهارت و اشتغال جوانان استان فارس برداریم.