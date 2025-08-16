مدیر مجتمع علم و فناوری اسوه فارس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه در مراسمی با حضور جمعی از مدیران سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس، مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس معرفی شد.

در این مراسم مجید میکائیلی مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس گفت: نوآوری نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی است که این مهم باعث تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری نیز می‌گردد.

وی با بیان اینکه نوآوری موجب بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می‌شود، ادامه داد: در این مسیر باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کرد و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و گسترش علوم و فناوری‌های نوین فراهم نمود.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس افزود: اگر نگاه تعاملی و ارتباط هماهنگ و مؤثر میان بخش‌های مختلف زیست بوم نوآوری برقرار شود، ضمن پررنگ‌تر شدن نقش زیست بوم، امور مرتبط بهتر و دقیق‌تر و تخصصی‌تر پیش خواهد رفت و از موازی کاری جلوگیری خواهد شد.

میکائیلی خطاب به مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس تصریح کرد: مجتمع اسوه فارس سرشار از ظرفیت‌های متعددی است که می‌تواند شکوفا شود که یکی از مهمترین راهکارها برای رسیدن به این مهم، برگزاری دوره‌های مهارت زودبازده برای نسل جوان با مخاطب شناسی است.

جلیل عظیم پور، مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس نیز در این مراسم با شکرگزاری از فرصتی که برای خدمت به جامعه علمی استان فارس فراهم شده، گفت: تلاش ما درجهت نیل و رسیدن به ارتقا و توسعه پایدار هر چه بیشتر این مرکز و ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور جوانان نو آور و فناور و متخصص استان فارس بمنظور حل مسائل و مشکلات موجود با ارائه بهترین ایده‌ها و راهکارها و کمک در اجرا، تولید و صنعتی و تجاری سازی محصولات و در نهایت برند سازی آنها و همچنین ایجاد اشتغال دائم و مستمر برای جوانان استان فارس خواهد بود.

وی ادامه داد: در کنار این فعالیت‌ها، ارائه آموزش‌های فنی، تخصصی و درآمدزایی جهت دانش آموزان و والدین، زنان خانه دار با ایجاد مشاغل کوچک، نوین، کم‌هزینه و خانگی بمنظور آرامش روانی و فکری خانواده و کاهش دغدغه‌های تأمین هزینه‌های جاری زندگی و رفع مشکلات مالی و افزایش امید به آینده در میان اقشار کم درآمد جامعه با ارائه طرح‌هایی متناسب با علوم روز دنیا در دستور کار این مرکز علمی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که در این مراسم جلیل عظیم پور به عنوان مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس معرفی و از تلاش‌های سجاد اکبرپور که پیش از این در مقام مدیر این مجتمع بود، تقدیر و تشکر شد.

از جمله سوابق جلیل عظیم پور می‌توان به عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر و تدریس در رشته‌های برق و کامپیوتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بوشهر، کیش و شیراز به مدت بیش از ۳۰ سال، معاون آموزشی کل و مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات دانشگاه آزاد بوشهر، رئیس دانشگاه آزاد شهرستان جم، رئیس دانشکده فنی دانشگاه آزاد بوشهر، مؤسس و ریاست دانشکده‌های فنی سما بوشهر، مؤسس و ریاست مرکز رشد دانشگاه آزاد بوشهر، عضویت در چندین شرکت فناور و انجمن‌ها و کانون‌های علمی و تخصصی اشاره کرد.