بررسی کیفیت برگزاری امتحانات دانشگاه ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، غلامرضا زمانی روز سهشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور در دانشکده شهید منتظری مشهد، به صورت سرزده از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان آن دانشکده بازدید کرد.
در این بازدید، رئیس دانشگاه ملی مهارت ضمن گفتوگوی صمیمی با دانشجویان، کیفیت برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار داد و از روند برگزاری امتحانات مطلع گردید.
زمانی در گفتوگو با دانشجویان، به بررسی وضعیت خوابگاهها در زمان بازگشایی پس از تعطیلات تابستانی پرداخت. همچنین وی درباره کیفیت سرفصلهای ارائهشده توسط اساتید، تناسب سوالات امتحانی با این سرفصلها و تأثیر فاصله زمانی ایجادشده میان پایان ترم و برگزاری امتحانات، نظرات دانشجویان را جویا شد.
وی همچنین ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحانات بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و ایجاد نظم و آرامش تأکید کرد.
