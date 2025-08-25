به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستمی از افتتاح و بهره‌برداری ۱۴ طرح صنعتی و تولیدی در استان به مناسبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: اعتبار این طرح‌ها بیش از ۱۳ همت بوده که با مشارکت دولت و بخش خصوصی فراهم شده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای یک‌هزار و ۷۷۸ نفر در استان فراهم می‌شود.

وی تولید مواد شوینده، لوله‌های فولادی و خودرو را از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی هفته دولت عنوان کرد و یادآور شد: از مجموع این طرح‌ها، سه طرح در شهرستان تاکستان، ۲ طرح در قزوین، پنج طرح در آبیک، سه طرح در شهرستان البرز و یک طرح در بویین‌زهرا به بهره‌برداری می‌رسد.

رستمی با اشاره به جایگاه مهم قزوین در صنعت کشور خاطرنشان کرد: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی آسان به پایتخت، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و حضور شهرک‌های صنعتی فعال، همواره یکی از قطب‌های مهم صنعتی ایران بوده و تنوع تولیدات صنعتی در قزوین، از صنایع غذایی و دارویی گرفته تا فولاد، خودرو و محصولات پتروشیمی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی برجسته ساخته است.

مدیرکل صمت خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای قزوین در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است و می‌تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی استان و کشور محسوب شود