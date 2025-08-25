  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

درخشش معلمان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از درخشش معلمان این استان در جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش خبر داد:


به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد نوشادی ظهار کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری این جشنواره، اعظم نیازی از شهرستان بویراحمد در درس ریاضی موفق به کسب رتبه اول کشوری شد. همچنین ساره خوب‌نژاد از همین شهرستان در درس علوم رتبه دوم کشوری را به دست آورد و مینا بشکوفه از شهرستان گچساران در درس مطالعات اجتماعی حائز رتبه سوم کشوری شد.

نوشادی با تبریک این موفقیت ارزشمند به معلمان منتخب و جامعه فرهنگیان استان، خاطرنشان کرد: درخشش آموزگاران ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد در سطح ملی بیانگر توانمندی، خلاقیت و تعهد آنان در مسیر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: معاونت آموزش ابتدایی و اداره تکنولوژی و بررسی محتوای آموزشی استان قدردان تلاش‌های معلمان نوآور و جهادگر عرصه تعلیم و تربیت است و این افتخار را به همه فرهنگیان استان تبریک عرض می‌نماید.

