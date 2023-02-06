حضور اساتید ۱۰ استان در دوره تربیت مربی آموزش قرآن در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویشی عصر دوشنبه در آئین افتتاح دوره کشوری تربیت مربی درس آموزش قرآن در بوشهر اظهار داشت: اساتید ۱۰ استان در دوره کشوری تربیت مربی درس آموزش قرآن به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر حضور دارند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با اشاره به نام استان‌های اساتید شرکت کننده در این دوره گفت: اساتیدی از دانشگاه‌های فرهنگیان سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام و بوشهر در این دوره حضور دارند.

درویشی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بیان کرد: یکی از دستاوردهای ارزنده نظام جمهوری اسلامی در بخش‌های قرآنی است و خوشبختانه امروز نیز ما در این دانشگاه راهبردی میزبان یک رویداد قرآنی ملی هستیم.

وی تصریح کرد: قطعاً اساتید شرکت کننده در این دوره دغدغه‌های مهم و با ارزشی در حوزه قرآن و عترت دارند که می‌تواند بسیار در عرصه تعلیم و تربیت راهگشا باشد.

درویشی با بیان اینکه انتقال مفاهیم و تجارب زیسته قرآنی اساتید به دانشجو معلمان به عنوان معلمان آینده کشور بسیار مهم است، تاکید کرد: در اهمیت این مهم همین بس که این مفاهیم و تجارب زیسته قرآنی توسط دانشجو معلمان بعد از دانش آموختگی در مدارس به دانش آموزان تعلیم داده خواهد شد و در این راستا کیفیت ارائه این مفاهیم بسیار راهبردی و فوق العاده اثرگذار است.