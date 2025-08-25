به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فلاح چمآسمانی با اشاره به برنامهریزی گسترده برای افتتاح و بهرهبرداری مجموعهای از پروژههای عمرانی در حوزه راهسازی و مسکن همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با تشکیل کارگروههای تخصصی و با تلاش بیوقفه، اجرای پروژههای در دست احداث را تسریع کرده و تعدادی از پروژههای اولویتدار در ۲ بخش راهسازی و مسکن آماده بهرهبرداری شدهاند تا در هفته دولت به مردم تقدیم شوند.
وی در تشریح پروژههای مسکونی آماده افتتاح توضیح داد: در این ایام ۳۵۰ واحد مسکونی در قالب طرحهای بازآفرینی شهری، یک هزار و یک واحد مسکونی خودمالکین شهری، ۴۸۶ واحد در شهر جدید فولادشهر و ۵۹۷ واحد مسکونی از پروژههای بنیاد ساخت در شهرهای شهرضا، مبارکه، خمینیشهر، تیران، دولتآباد و اردستان به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: علاوه بر این در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، ۱۷۷ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط این طرح و همچنین ۲۷ واحد به متقاضیان گروه ساخت و انفرادی واگذار خواهد شد.
افتتاح ۵ پروژه راهسازی در اصفهان
فلاح در ادامه به پروژههای راهسازی آماده افتتاح اشاره کرد و گفت: پنج پروژه راهسازی با مجموع طول ۱۹.۵ کیلومتر در سطح استان تکمیل شده و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.
به گفته وی، این پروژهها شامل کنارگذر وانشان، تقاطع غیرهمسطح الکترونیک، تقاطع غیرهمسطح نوشآباد در کنارگذر آران و بیدگل، تقاطع غیرهمسطح شهید منصوری در کنارگذر آران و بیدگل و احداث باند دوم محور مبارکه-مجلسی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تأکید کرد: برای اجرای این پروژههای راهسازی اعتباری بالغ بر ۴۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.
فلاح چمآسمانی با اشاره به تعهد اداره کل راه و شهرسازی استان به کیفیت بالای ساخت پروژهها خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژهها نهتنها به رفع مشکلات مردم در حوزههای مختلف کمک خواهد کرد بلکه در بخش راهسازی با کاهش مخاطرات عبور و مرور، انتظار میرود شاهد کاهش قابلتوجه تصادفات جادهای در این مناطق باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد: این اقدامات گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای استان و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد.
