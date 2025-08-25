به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران محمدعلی دادور معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام این خبر به اقدامات انجام شده تعمیرات اساسی در پالایشگاههای سراسر کشور در طول یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف تضمین تأمین پایدار فرآوردههای استراتژیک سوختی به ویژه بنزین موتور و نفتگاز و جلوگیری از هرگونه اخلال در چرخه تأمین و توزیع سوخت در جغرافیای گسترده کشور، در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و در رأس آن وزارت نفت و دولت، قرار گرفته است.
وی با اشاره به نیازهای مستمر پالایشگاهها به نگهداری و تعمیرات، توضیح داد: تعمیرات اساسی انجام شده در پالایشگاهها، بر اساس دادههای جمعآوری شده و بررسیهای دقیق صورت گرفته از تعمیرات قبلی، برنامهریزی و اجرا شدهاند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه تصریح کرد: در سالیان گذشته با توجه به چالش ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای استراتژیک سوختی بویژه بنزین موتور و نفتگاز، با به تأخیر انداختن اجرای تعمیرات اساسی و یا انجام تعمیرات جزئی در پالایشگاهها، سعی میشد نقصان تولید تشدید نشود که در کوتاهمدت به نظر چارهساز میرسید، اما میتوانست عواقب جبرانناپذیری در پی داشته باشد و ریسک بروز حوادث و توقفات ناخواسته را به شدت افزایش دهد.
دادور تأکید کرد: با استقرار دولت چهاردهم، رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای به موضوع تعمیرات اساسی پالایشگاهها به سوی پایدارسازی، رفع تمامی عیوب و توانبخشی تغییر کرد و بر این اساس، حفظ و استمرار تولید حداکثری فرآوردههای استراتژیک سوختی در پالایشگاههای کشور همزمان با اجرای برنامههای تعمیرات اساسی (با در نظر گرفتن چگونگی جبران تأثیر کاهش کمی و کیفی آن) در دستور کار قرار گرفت تا خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.
وی به تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در ۱۰ پالایشگاه کشور در این حوزه از شهریور ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت و گفت: در پالایشگاه آبادان واحدهای کلیدی مانند آلکیلاسیون، بازیابی اسید، تبدیل کاتالیستی بستر ثابت (CR1)، واحد FCC و تقطیر ۱۰۰ مورد تعمیرات اساسی قرار گرفتند. در همین دوره، پالایشگاه اصفهان نیز شاهد تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی شماره ۱، واحد آیزوماکس شماره ۱، ارتقا ظرفیت و تعمیرات اساسی واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز، مجتمع بنزینسازی، واحد تقطیر شماره ۳ بود.
معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، واحد RCD، واحد تصفیه نفتا (NHT-12) تعمیرات اساسی شده است و در مجتمع RFCC نیز بازسازی کامل و اساسی پس از آخرین تعمیرات اساسی آن، از مردادماه سال جاری آغاز شده است که پیش بینی میشود تا آبان ماه ۱۴۰۴ به طول انجامد. ضمناً مشعل تمامی واحدهای فاز دو پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند نیز مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت؛ همچنین در پالایشگاه بندرعباس، واحد کاهش گرانروی در سرویس تقطیر نفت خام، واحد هیدروکراکر، واحد ایزومریزاسیون و کمپرسور گاز گردشی و تجهیزات داخلی راکتور واحد تبدیل کاتالیستی با احیا مستمر شماره ۲ نیز، تعمیر و رفع اشکال شدند.
دادور بیان کرد: در پالایشگاه تبریز نیز، مجتمع بنزینسازی و بخش احیا مستمر آن و در پالایشگاه تهران واحدهای تبدیل کاتالیستی شماره ۱ و ایزومریزاسیون، تعمیرات را پشت سر گذاشتهاند.
وی همچنین به تعمیرات اساسی صورت گرفته در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد که طی آن واحد تصفیه نفتا و تبدیل کاتالیستی با احیا مستمر به همراه تعویض مبدل صفحهای پس از سه سال فعالیت، در نیمه فروردین ماه ۱۴۰۴ با برنامه ریزی دقیق تنها ظرف دو هفته، تعمیرات اساسی و تعویض برخی از تجهیزات را تجربه کرد.
معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعمیر اساسی مجتمع بنزینسازی پالایشگاه شیراز، تعمیر اساسی کامل پالایشگاه کرمانشاه و تعمیر واحدهای تبدیل کاتالیستی شماره ۱ و ۲ پالایشگاه لاوان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای برنامههای تعمیرات اساسی طی نزدیک به یکسال گذشته عنوان کرد و افزود: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، در حالی حجم قابل توجهی از تعمیرات اساسی واحدهای حیاتی بنزینسازی در پالایشگاههای ستاره خلیج فارس، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز و بندرعباس انجام شده است که در مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳) تنها چند واحد محدودتر در پالایشگاههای شازند، تهران و اصفهان مورد تعمیر قرار گرفته بود.
دادور تأکید کرد: برنامهریزی لازم برای اجرای تعمیرات در سایر شرکتهای پالایشی برای نیمه دوم سال جاری در نظر گرفته شده است تا پایداری و امنیت تأمین سوخت کشور در بلندمدت تضمین شود.
