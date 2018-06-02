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۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

با پایان یافتن زودهنگام تعمیرات؛

تولید بنزین یورو ۴ پالایشگاه اراک به ۱۶.۵ میلیون لیتر رسید

تولید بنزین یورو ۴ پالایشگاه اراک به ۱۶.۵ میلیون لیتر رسید

مدیرعامل پالایشگاه شازند اراک از پایان یافتن زودهنگام تعمیرات اساسی این پالایشگاه خبر داد که سبب شد میزان تولید بنزین به ۱۶.۵ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا امین، از آغاز تعمیرات اساسی ۵ واحد عملیاتی پالایشگاه شازند اراک در ۲۹ فروردین امسال و پایان این عملیات در کمتر از یک ماه، خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی با موفقیت و بدون حادثه تمام شده و اکنون این پالایشگاه با تمام ظرفیت در حال بهره‌برداری است، در این شرایط مقدار تولید روزانه بنزین یورو ۴ پالایشگاه شازند از ۸ تا ۱۲ میلیون لیتر به ۱۶.۵ میلیون لیتر رسیده است.

وی با اشاره به این‌که واحدهای تقطیر، گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، کاهش گرانروی و تصفیه نفت سفید در فاز اول، تعمیر اساسی شده‌اند، گفت: مدت زمان تعمیرات اساسی هرکدام از واحدها به ترتیب ٢٧ روز، ١٩ روز، ٢١ روز، ٢٦ روز و ٢٣ روز بوده که در برخی واحدها بی‌سابقه است.

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی‌(ره) شازند، زمان انجام آخرین تعمیرات اساسی را سال ۹۲ اعلام کرد و ادامه داد: به‌کارگیری پیمانکار و نیروهای بومی در روند این تعمیرات ویژگی مهمی است، ٨٠ درصد از نیروهایی که در تعمیرات اساسی پالایشگاه فعالیت داشتند از شهرستان شازند جذب و پس از انجام مصاحبه و گذراندن آموزش و دوره ایمنی (HSE) به‌کار گرفته شدند.

امین اعلام کرد که ۲ فاز دیگر از تعمیرات اساسی این پالایشگاه، امسال انجام می‌شود و در هر فاز، چهار تا ۶ واحد دیگر تعمیر اساسی خواهند شد.

کد مطلب 4312207

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