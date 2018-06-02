تولید بنزین یورو ۴ پالایشگاه اراک به ۱۶.۵ میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا امین، از آغاز تعمیرات اساسی ۵ واحد عملیاتی پالایشگاه شازند اراک در ۲۹ فروردین امسال و پایان این عملیات در کمتر از یک ماه، خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی با موفقیت و بدون حادثه تمام شده و اکنون این پالایشگاه با تمام ظرفیت در حال بهره‌برداری است، در این شرایط مقدار تولید روزانه بنزین یورو ۴ پالایشگاه شازند از ۸ تا ۱۲ میلیون لیتر به ۱۶.۵ میلیون لیتر رسیده است.

وی با اشاره به این‌که واحدهای تقطیر، گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، کاهش گرانروی و تصفیه نفت سفید در فاز اول، تعمیر اساسی شده‌اند، گفت: مدت زمان تعمیرات اساسی هرکدام از واحدها به ترتیب ٢٧ روز، ١٩ روز، ٢١ روز، ٢٦ روز و ٢٣ روز بوده که در برخی واحدها بی‌سابقه است.

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی‌(ره) شازند، زمان انجام آخرین تعمیرات اساسی را سال ۹۲ اعلام کرد و ادامه داد: به‌کارگیری پیمانکار و نیروهای بومی در روند این تعمیرات ویژگی مهمی است، ٨٠ درصد از نیروهایی که در تعمیرات اساسی پالایشگاه فعالیت داشتند از شهرستان شازند جذب و پس از انجام مصاحبه و گذراندن آموزش و دوره ایمنی (HSE) به‌کار گرفته شدند.

امین اعلام کرد که ۲ فاز دیگر از تعمیرات اساسی این پالایشگاه، امسال انجام می‌شود و در هر فاز، چهار تا ۶ واحد دیگر تعمیر اساسی خواهند شد.