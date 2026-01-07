تحول سبز در پالایشگاه شازند؛ تأمین پایدار آب بدون برداشت از دشت و سد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چراغی با بیان اینکه پروژه تصفیه آب RO با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در ساعت به بهره برداری رسیده است، افزود: این پروژه با فناوری اسمز معکوس اجرا و امکان تأمین پایدار آب صنعتی را فراهم می‌کند که هدف اصلی آن بی نیازی از برداشت دشت شازند و کاهش فشار بر منابع زیر زمینی است.

وی تصریح کرد: جمع آوری پساب شهرهای آستانه و شازند از اسفند ۱۴۰۳ آغاز و پیش بینی می‌شود طی یک سال و نیم آینده این طرح به بهره برداری برسد.

مدیر عامل پالایشگاه شازند عنوان کرد: با اجرای این پروژه، وابستگی پالایشگاه به حق آبه سد کمال صالح قطع و آب شرب این سد به طور کامل به شهر اراک اختصاص می‌یابد.

چراغی با اشاره به اینکه در کنار این اقدامات، پروژه‌های نوآورانه دیگری نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: از جمله این پروژه‌ها به استفاده ۳۵۰ متر مکعبی آب حاصل از بخارات که به کاهش هدر رفت و افزایش بهره وری منابع کمک می‌کند، می‌توان اشاره کرد.

مدیر عامل پالایشگاه شازند تاکید کرد: همه این پروژه‌ها با هدف رفع ناترازی مصرف آب و حرکت به سمت توسعه پایدار طراحی شده و پالایشگاه شازند خود را متعهد می‌داند که در کنار تولید، نقش خود در مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی را نیز به بهترین شکل ایفا کند.

وی گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تأمین نیازهای صنعتی پالایشگاه شازند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم و حفظ منابع طبیعی استان مرکزی داشته و ما به دنبال الگو سازی در مدیریت آب برای صنایع کشور هستیم.

چراغی گفت: پالایشگاه شازند با اجرای این طرح‌ها نه تنها به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند، بلکه با رویکردی مسئولانه، آینده‌ای پایدار برای جامعه محلی و محیط زیست رقم خواهد زد.

پالایشگاه شازند روزانه ۶۵ هزار واحد مسکونی را به شبکه برق سراسری وصل می‌کند

مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند گفت: این شرکت با تولید و تأمین کامل برق مورد نیاز خود، نه تنها وابستگی به شبکه شهری ندارد، بلکه روزانه ۱۲ مگاوات بر ساعت معادل ۶۵ هزار واحد مسکونی را به شبکه سراسری تزریق کرده و نقش مهمی در کاهش خاموشی‌های استان مرکزی ایفا کرده است.

چراغی با اشاره به توانمندی‌های این شرکت در حوزه انرژی افزود: پالایشگاه شازند با بهره گیری از نیروگاه اختصاصی و زیر ساخت‌های پیشرفته، تمامی نیازهای داخلی خود را به طور مستقل تأمین و هیچ وابستگی به برق شهری ندارد.

وی اظهار کرد: این خودکفایی انرژی علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها، امکان پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در سطح ملی گفت: تأمین برق پایدار یکی از چالش‌های اصلی کشور در سال‌های اخیر بوده است.

چراغی تصریح کرد: پالایشگاه شازند با تولید مازاد برق و تزریق آن به شبکه نه تنها به وظایف صنعتی خود عمل کرده بلکه در مسیر حمایت از جامعه و کاهش مشکلات مردم گام برداشته و این اقدام نمونه‌ای روشن از هم افزایی صنعت و جامعه در مسیر توسعه پایدار است.

مدیر عامل پالایشگاه شازند گفت: افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه طرح‌های دانش بنیان و بهره گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر ارتقای سطح تولید، سهم بیشتری در پایداری شبکه برق کشور ایفا کنیم.

هم‌افزایی ۹ هزار متخصص، تثبیت دانش بومی و ارتقای تاب‌آوری صنعت پالایش

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین تعمیرات اساسی سال‌های اخیر، از مشارکت ۱۴ واحد عملیاتی، حضور بیش از ۹ هزار نیروی متخصص داخلی، بومی و خارجی، و خلق دانش بومی در واحد RFCC خبر داد و گفت: تعمیراتی که حجم خرابی‌های چندبرابری و ضرورت حفظ پایداری تولید، آن را به یکی از تاریخی‌ترین عملیات‌های فنی صنعت پالایش کشور تبدیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه پالایشگاه شازند به‌عنوان مدرن‌ترین پالایشگاه کشور تأکید کرد: که این مجموعه همواره در خط مقدم توسعه فناوری، ارتقای کیفیت تولید و افزایش تاب‌آوری صنعت پالایش قرار داشته و تعمیرات اساسی امسال نیز در همین مسیر، اما با ابعادی متفاوت و چالش‌هایی کم‌سابقه انجام شده است.

وی با اشاره به مشارکت ۳۵۰ نیروی متخصص خارجی در کنار ۶ هزار نیروی بومی و ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی داخلی گفت: این ترکیب انسانی، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های عملیاتی کشور در حوزه تعمیرات اساسی را شکل داد.

وی با بیان اینکه حضور نیروهای خارجی به‌معنای وابستگی نیست، بلکه انتقال تجربه، هم‌افزایی و تکمیل زنجیره تخصص است، افزود: بخش عمده عملیات توسط نیروهای ایرانی انجام گرفت.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این عملیات ایجاد و تثبیت دانش تعمیرات اساسی در واحد RFCC بود چرا که به‌عنوان قلب فرآیندهای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ارزش افزوده، نیازمند دقت و حساسیت بسیار بالا در تعمیرات است.

چراغی با اشاره به اینکه در این واحد، با پیچیدگی‌های فنی متعددی مواجه بودیم، افزود: با تکیه بر دانش داخلی و تجربه نیروهای متخصص، توانستیم نه‌تنها تعمیرات را با موفقیت انجام دهیم، بلکه دانش جدیدی نیز در این حوزه تولید کنیم.

مدیرعامل پالایشگاه شازند با اشاره به نقش نیروهای بومی در این عملیات گفت: حضور ۶ هزار نیروی بومی در تعمیرات امسال، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم انسانی استان مرکزی است، این نیروها نه‌تنها در اجرای عملیات نقش داشتند، بلکه در بسیاری از بخش‌ها، ایده‌ها و راهکارهای نوآورانه ارائه کردند.

وی همچنین از ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی داخلی پالایشگاه به‌عنوان ستون فقرات عملیات یاد و اظهار کرد: این نیروها با شناخت دقیق از تجهیزات، فرآیندها و نیازهای عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تعمیرات داشتند.

وی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی امسال یک مدرسه بزرگ برای انتقال تجربه بود، گفت: در این عملیات، نسل جدیدی از نیروهای متخصص را تربیت کردیم، بسیاری از جوانان متخصص در کنار نیروهای باتجربه قرار گرفتند و این انتقال دانش، سرمایه‌ای است که ارزش آن کمتر از خود تعمیرات نیست.

مدیر عامل پالایشگاه شازند به نقش پیمانکاران داخلی اشاره کرد و گفت: پیمانکاران ایرانی در این عملیات نشان دادند که توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ و پیچیده را دارند، ما در بسیاری از بخش‌ها شاهد عملکردی فراتر از انتظار بودیم و باید اذعان کرد انجام این تعمیرات اساسی، نه‌تنها یک عملیات فنی، بلکه یک حرکت ملی بوده است.

چراغی افزود: پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اکنون با قدرت بیشتری به مدار تولید بازگشته و آماده است نقش خود را در تأمین انرژی کشور با کیفیت بالاتر و پایداری بیشتر ادامه دهد.