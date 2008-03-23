مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از دو هزار و 300 اثر تاریخی شناسایی شده در مازندران فقط 458 اثر به علت کمبود اعتبار در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای شناسایی تا مراحل ثبت هر اثر به طور میانگین به یک میلیون ریال اعتبار نیاز است.

ایزدی بیان داشت: اثری که در فهرست آثار ملی ثبت می شود، نیاز به تامین حریم دارد.

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد: از 200 اثر تاریخی شناسایی شده در مازندران در سال گذشته بیش از 175 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

به گفته ایزدی، لیست بقیه آثار نیز برای تکمیل و دریافت شماره ثبت به سازمان فهرست آثار ملی کشور ارسال شده است.

وی از شناسایی گردآوری و ثبت آثار طبیعی و معنوی امسال در مازندران خبر داد و گفت: این سازمان تاکنون 100 اثر را در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده است.