به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت راهبردی این سند در سیاست‌گذاری کلان کشور اظهار کرد: میراث‌فرهنگی ایران طی دهه‌های گذشته مسیر طولانی، پیچیده و همراه با فراز و فرودهای متعدد را طی کرده است؛ اما همواره از نبود یک سند جامع و بالادستی رنج می‌برد. اکنون با تصویب این سند و قرار گرفتن آن در سطح اسناد ملی کشور، می‌توان به حل بخش قابل توجهی از چالش‌های دیرپای این حوزه امیدوار بود.

ایزدی با تاکید بر اینکه سند ملی میراث‌فرهنگی نخستین سند فراگیر، منسجم و دارای قدرت راهبری در حوزه میراث‌فرهنگی است، افزود: در گذشته اسنادی در این حوزه تدوین شده بود، اما هیچ‌کدام جامعیت، انسجام و کارآمدی این سند را نداشتند. سند ملی، برخلاف اسناد پیشین، قابلیت تبیین مسیر، تنظیم سیاست‌ها و جهت‌دهی به برنامه‌ریزی‌های آینده‌محور در همه وجوه میراث‌فرهنگی را دارد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی با اشاره به سه حوزه مأموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: حوزه میراث‌فرهنگی جایگاهی ماهیتاً حاکمیتی دارد و از آنجا که ابزارهای حمایتی کافی در اختیار نداشت، در بسیاری از موضوعات با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شدیم. برای مثال قانون حمایت از مالکین آثار تاریخی و ساکنان بافت‌های تاریخی، هرچند ارزشمند، اما برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز کافی نبود. اکنون این سند ملی می‌تواند خلأهای حمایتی، اجرایی و حقوقی را برطرف کرده و ساختار حکمرانی را تقویت کند.

وی با بیان اینکه «بخش مهمی از مشکلات گذشته در حوزه بافت‌های تاریخی و نیز در روند ثبت، حفاظت و احیا ناشی از فقدان اسناد بالادستی بود»، تاکید کرد: سند ملی میراث‌فرهنگی، سندی فرادستی است که با نگاه جامع و آینده‌محور به موضوعات میراث‌فرهنگی، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اجرایی، حقوقی و برنامه‌ای این حوزه را مرتفع و مسیر حرکت را شفاف، علمی و قابل ارزیابی کند.

ایزدی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی سند تصریح کرد: این سند در حقیقت یک نگاه قدرتمندانه و هویت‌افزا به میراث‌فرهنگی ایران دارد؛ جایگاهی که ارزش میراث ملموس و ناملموس کشور را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و تاریخی ایران در سطوح داخلی و جهانی باشد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه «ابلاغ این سند نقطه عطفی در مدیریت میراث‌فرهنگی کشور به‌شمار می‌آید»، گفت: سند ملی نه‌تنها نقشه راه آینده این حوزه است، بلکه ابزاری استراتژیک برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه میراث جهانی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تثبیت نقش میراث‌فرهنگی در حکمرانی ملی محسوب می‌شود.