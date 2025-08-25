آغاز تزریق نفت به خط لوله انتقال نفت سبزآب-شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تکمیل خط لوله انتقال نفت خام سبزاب-شازند که یکی از طرحهای راهبردی و زیرساختی صنعت پالایش کشور است، تزریق نفت به این خط لوله در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد.
این خط لوله به طول ۳۴۱ کیلومتر با سرمایهگذاری ۳۳۰ میلیون دلار به منظور انتقال ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفتخام اجرا شده است.
با بهرهبرداری از این خط خوراک پالایشگاههای نفت نیمه شمالی کشور به صورت پایدار تأمین شده و در مرحله نخست امکان افزایش حداقل ۷۰ هزار بشکه در روز تولیدات پالایشی کشور فراهم میگردد.
این خط لوله شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ و ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، ۵ تلمبهخانه، ۱ پایانه ذخیرهسازی و ۲ مخزن تعادلی و نیز ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۴ پست برق است ۹۵ درصد تجهیزات توسط پیمانکاران داخلی ساخته شده است.
پیش از این در دولت چهاردهم خط لوله انتقال فرآورده بندرعباس-رفسنجان به طول ۴۶۰ کیلومتر و سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده بود و اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در سال نخست دولت موفق شد ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فراوردههای نفتی با مجموع سرمایهگذاری ۷۳۰ میلیون یورو را تکمیل و بهرهبرداری کند.
